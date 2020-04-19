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Meteorolojiden yağış uyarısı

VAN HABERLERİ  | 19.04.2020 09:27 | Son Güncelleme

Meteoroloji 14.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde sağanak yağış beklendiğini duyurdu.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu ve akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi. Açıklamada, “Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölge genelinde batılı ve güneyli yönlerden hafif yer yer orta kuvvette esmesi beklenmektedir. İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar ise Van’da 15, Muş’ta 17, Hakkâri’de 16 ve Bitlis’te 15 derece olması beklenmektedir” denildi.

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