YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Meteorolojiden yurdun büyük kesimi için kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojiden yurdun büyük kesimi için kuvvetli yağış uyarısı

26.04.2023 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, İç Ege ve İç Anadolu, Batı Akdeniz ve Adana'da kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, bu gece saatlerinden itibaren Marmara'nın doğusunda İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Bilecik'te kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram) sağanak görülecek.

Bu gece saatlerinden itibaren Batı Akdeniz'de Antalya merkez ve doğusu, Burdur’un güneydoğusu ve Isparta'nın güneyinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli (metrekareye 21-75 kilogram), yarın Batı Karadeniz Bölgesi, İç Ege (Afyonkarahisar, Denizli, Uşak ve Kütahya) ve İç Anadolu'da (Ankara, Konya, Aksaray, Kırşehir, Nevşehir, Kırıkkale, Yozgat) ve Adana'da yerel olarak kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram) sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışlar nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beyoğlu’nda esnafın yağmurla imtihanıBeyoğlu’nda esnafın yağmurla imtihanı
Pendik'te iki binanın çatısındaki yangın söndürüldüPendik'te iki binanın çatısındaki yangın söndürüldü
Denizli'de silahlı saldırıya uğrayan esnaf hayatını kaybettiDenizli'de silahlı saldırıya uğrayan esnaf hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
kuvvetli yağış meteoroloji genel müdürlüğü

İstanbul Namaz Vakitleri 26 Nisan Çarşamba

İmsak
04:27
Sabah
06:03
Öğle
13:07
İkindi
16:55
Akşam
20:01
Yatsı
21:31

İstanbul Nöbetçi Eczaneler26 Nisan Çarşamba

Ataç eczanesi
Kucukcekmece
Merve sevinç eczanesi
Eyup
Atilla eczanesi
Kucukcekmece
Güneş gören eczanesi
Sile
Batur eczane optik eczanesi
Kadikoy
Su eczanesi
Kartal
İncir eczanesi
Uskudar
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

“22 milyonda bir ihtimal” demişlerdi! Köpeği sayesinde hayatta kaldı

“22 milyonda bir ihtimal” demişlerdi! Köpeği sayesinde hayatta kaldı

Ölenleri anmak için twerk yaptı! Tepki yağmuruna tutuldu

Ölenleri anmak için twerk yaptı! Tepki yağmuruna tutuldu

Konforlu, şık, dayanıklı... Camper ayakkabılarda 800 TL'nin üzerinde indirim!

Konforlu, şık, dayanıklı... Camper ayakkabılarda 800 TL'nin üzerinde indirim!

Düğünde damadın ihanetini ifşa etti! Mesajları okuyunca...

Düğünde damadın ihanetini ifşa etti! Mesajları okuyunca...

İsyan etti! "Laikliği rakıya indirgeyen..."

İsyan etti! "Laikliği rakıya indirgeyen..."

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.