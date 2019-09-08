Metin Diyadin: Hiçbir mazeret üretmeden sonuç almaya çalışacağız

Beştepe Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya gelen tecrübeli teknik adam, "Ankaragücü'nde görevde olmak, Ankaragücü'nü sahada temsil etmek güzel bir duygu. Beştepe'nin havasını hep soluduk. İnşallah bu görevi de başarılı bir şekilde sürdürürüz" dedi.
Bu tip görevlerin zorlu olduğuna dikkati çeken Diyadin, "Ankaragücü taraftarlarıyla beraber olmak güzel bir duygu. Taraftar desteğiyle zorlu süreci beraberce götüreceğiz diye düşünüyorum. Biz saha içinde mücadele edeceğiz, taraftarlar da tribünden destek verecek" ifadelerini kullandı.
"Hiçbir mazeret üretmeden sonuç almaya çalışacağız." değerlendirmesinde bulunan Diyadin, "Bize gelen teklifi bu zorlu süreçte değerlendirdik. Mevcut şekli biliyoruz. Ankaragücü her şeyiyle sahiplenilmesi gereken bir camia. Her türlü sonuçta, teknik anlamda her şey bize yansıyacaktır. Ekonomik şartlar iyiyken gelmek isteyenlerin, şimdi bu kulübe gelmediğini de biliyorum. Devre arasında transfer tahtasının açılması gerektiğini düşünüyorum" diyerek sözlerini tamamladı.
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