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Metin Diyadin: "Öne geçtikten sonra topu rakibe verip bekleme alışkanlığımızı gidermemiz gerekiyor"

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, Kasımpaşa müsabakasının ardından, "Öne geçtikten sonra topu rakibe verip bekleme alışkanlığımızı gidermemiz gerekir. İkinci yarıda özellikle, zaten ilk yarı Kasımpaşa’nın yanılmıyorsam 2-3 tane şutu var, ikinci yarı biraz gelmeye başladılar" dedi.

Metin Diyadin: "Öne geçtikten sonra topu rakibe verip bekleme alışkanlığımızı gidermemiz gerekiyor"

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Gençlerbirliği, sahasında ağırladığı Kasımpaşa’ya 2-1 mağlup oldu.

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, "Maça beklediğimiz gibi Kasımpaşa’nın bekleyerek, özellikle 7 kişiyle, zaten 1-2 oyuncuyu da değiştirdi ilk 11’de, daha çok savunma yapıp öndeki 3 oyuncusuyla geçiş yapma arzusunda olan bir Kasımpaşa vardı. Bununla birlikte biz oyuna gayet de iyi başladık. Geçişlerde de gayet başarılı, sadece sonlandırmada sıkıntılarımız oldu farkı arttırma adına. 1-0 da öne geçtik. Genelde de oyunun gidişatı tamamen bizim lehimizeydi ki özellikle geçişlerde de etkili de olduk ilk yarı itibarıyla. Sadece şöyle bir sıkıntımız oldu, öne geçtikten sonra topu rakibe verip bekleme alışkanlığımızı gidermemiz gerekir. İkinci yarıda özellikle, zaten ilk yarı Kasımpaşa’nın yanılmıyorsam 2-3 tane şutu var, ikinci yarı biraz gelmeye başladılar. Özellikle tabii ki gelmeye dönen toplarda da biz pozisyonlar bulabiliyorduk. Değişiklikle beraber Rafael ile orta sahayı kilitledik. Bununla beraber de yine birçok atağımız var, 2-0’ı yapmamamız için hiçbir neden yoktu. Birçok atağı golle sonuçlandıramadık. Bunun neticesinde de akan oyunda olmayan, uzun bir topla, özellikle en başarılı olduğumuz bölge savunma, bugün bireysel hata bizi beraberliğe getirdi. Bununla beraber yine pozisyonlar bulduk. Söylediğim gibi bizim adımıza son saniyelerde dramatik bir maç oldu. Tamamen hak ettiğimiz bir maçı kendi ellerimizle vermiş olduk. Traore’nin sakatlanıp oyundan çıkması da bizi özellikle son bölümde geçişlerde etkili bir oyuncumuz, o da bizi biraz etkiledi ama buna rağmen 1-1’den sonra bile birçok ceza sahası içinde son dokunuşlar olsun, son final pasları olsun en önemli eksiklerimizden biri. Tabii o bölge biraz bireyselliğe dönüyor oyuncunun inisiyatifine ki Tiago’nun çok iyi bir şutu var, kaleci de çıkardı" diye konuştu.

"TAMAMEN HAK ETMEDİĞİMİZ BİR MAĞLUBİYET OLDU"

Metin Diyadin: "Öne geçtikten sonra topu rakibe verip bekleme alışkanlığımızı gidermemiz gerekiyor" 1

Skorun rahatlıkla 2-0, 3-0 olabilecek bir maç olduğunu ancak son saniyelerde yenilen bir golle mağlup olunduğunu aktaran Diyadin, "Birincisi bireysel ikincisi de kornerden yediğimiz golle de mağlup tamamladık. Tamamen hak etmediğimiz bir mağlubiyet oldu. Oyun olarak, akan oyunda bu üstüne de koyulacaktır. Oyuncuların mücadelesi, hepsinden memnunum, hiç sıkıntı yok. Ancak söylediğim gibi bu tip maçlar bireysel hataları, farkı arttırmadıktan sonra her türlü sonuca gebedir, nitekim de öyle oldu" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

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Gençlerbirliği Gençlerbirliği
1 - 2
Kasımpaşa Kasımpaşa

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Anahtar Kelimeler:
Gençlerbirliği Kasımpaşa Metin Diyadin
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