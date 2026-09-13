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Galatasaray'da Deniz Gül Kocaelispor'a karşı dikkat çekti!

Deniz Gül, Galatasaray-Kocaelispor karşılaşmasında 12. dakikada fileleri havalandırdı ancak golü geçersiz sayıldı. Genç futbolcu, şu ana kadar ikili mücadele, kazanılan ikili mücadele, çalım ve şut istatistiklerinde zirvede yer alıyor.

Galatasaray'da Deniz Gül Kocaelispor'a karşı dikkat çekti!
Burak Kavuncu
Deniz Gül

Deniz Gül

TR Türkiye
Yaş: 22 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray ile Kocaelispor arasındaki mücadelede Deniz Gül'ün golü heyecan yarattı. 12. dakikada topu ağlarla buluşturan genç futbolcunun golü iptal edilirken, Deniz Gül'ün sezon başından bu yana ortaya koyduğu istatistikler de dikkat çekiyor.

DENİZ GÜL ATTI, GOL GEÇERSİZ SAYILDI

Galatasaray da Deniz Gül Kocaelispor a karşı dikkat çekti! 1

Karşılaşmanın 12. dakikasında Deniz Gül sahneye çıktı. Genç futbolcu, topu ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Ancak gol sevinci uzun sürmedi. Yapılan değerlendirme sonrasında Deniz Gül'ün golü iptal edildi ve mücadelede skor 0-0 olarak kaldı.

DÖRT İSTATİSTİKTE ZİRVEDE

Galatasaray da Deniz Gül Kocaelispor a karşı dikkat çekti! 2

Deniz Gül'ün şu ana kadarki performansı ise dikkat çekici bir tablo ortaya koyuyor. Genç futbolcu; en çok ikili mücadeleye giren, en fazla ikili mücadele kazanan, en çok çalım atan ve en fazla şut çeken oyuncu konumunda bulunuyor.

1 ŞUTU DİREKTEN DÖNDÜ

Galatasaray da Deniz Gül Kocaelispor a karşı dikkat çekti! 3

Deniz Gül'ün performansında golle sonuçlanmayan ancak dikkat çeken iki pozisyon daha bulunuyor. Genç oyuncunun 1 şutu direkten dönerken, 1 golü de geçersiz sayıldı.

DENİZ GÜL'ÜN ETKİSİ SÜRÜYOR

İkili mücadelelerdeki etkinliği, çalım yeteneği ve şut sayısıyla öne çıkan Deniz Gül, Galatasaray karşısında da hücumdaki etkinliğini gösterdi. Genç futbolcunun 12. dakikada attığı golün iptal edilmesi ise mücadelenin erken bölümüne damga vuran anlardan biri oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Kocaelispor galatasaray Deniz Gül
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