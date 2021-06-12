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Metin Öztürk: 1 yıl sonra kulübü seçime götüreceğiz

12.06.2021 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Kulübü'nün başkan adaylarından Metin Öztürk, 19 Haziran'da yapılacak seçimli genel kurulda seçilmesi halinde 28 Mayıs 2022'de kulübü yeniden seçime götüreceğini açıkladı.

Metin Öztürk: 1 yıl sonra kulübü seçime götüreceğiz

Seçim gündemiyle ilgili bir basın toplantısı düzenleyen Öztürk'e, seçilmesi halinde yönetimindeki ikinci başkan koltuğuna oturacak Nasuhi Sezgin ile başkan yardımcıları olacak İsmail Sarıkaya ve Rıza Tevfik Morova eşlik etti.

ÖZTÜRK, KONUŞMASINA ŞÖYLE BAŞLADI:

"Galatasaray, son 2 senede özellikle mahkeme köşelerinde çok hırpalandı. Geçmişle ilgili olumsuz şeyler konuşmak yerine ileri bakıyoruz. Galatasaray'ı mahkeme kapılarından kurtarıp fabrika ayarlarına döndüreceğiz. Gelecek 3 yıl için tüm taahhütlerimizin arkasındayız. Üç yıllığına geliyoruz ama biz 1 yıl sonra 28 Mayıs 2022'de kulübü seçime götüreceğiz. Bir yıl sonra gelip güvenoyu alacağız. Çok başarılı olsak da büyük bir yüzdeyle gelsek de 28 Mayıs 2022'de seçim olacak.

Kişisel veri güvenliği açısından hiçbir dosya verilmedi. Kulübün mali yapısıyla ilgili hiçbir bilgimiz yok. Herkes alevler arasına dalıyor. Herkes iyi niyetle dalıyor ama kimse içeriği bilmiyor. Biz bu arada gecikmiş 2 genel kurul yapacağız. Mayıs ayında kendi genel kurulumuzu yapacağız. En önemlisi tüzüğün tek bir maddesini değiştirerek kulübü bu kaostan kurtaracağız. Mali kongreleri 2 günde yapacağız. İbra ikinci gün gerçekleştirilecek. İbra edilmeyen ceketini alıp sandığa gidecek."

Metin Öztürk, kulübe üye yapılanların oy kullanıp kullanmayacağıyla ilgili tartışmaların yaşandığını ifade ederek, "Bilmediğimiz alevlerin içine doğru giriyoruz. Bunların hepsinin hem ekonomik hem de idari açıdan üstesinden gelecek kadro burada. Söylediğimiz her şeyin arkasındayız. 19 Haziran'da seçiliyoruz, 20 Haziran'da Fatih hoca işbaşı yapıyor, sonrasında da Şampiyonlar Ligi müziğini taraftarımıza dinleteceğiz. Artık bizim aile olmamız, mahkeme kapısından kurtulmamız lazım."

Öztürk ayrıca, Kemerburgaz Tesisleri'nin yapımının kulüp için acil olduğunu da sözlerine ekleyerek, "Kaynak bulamazsak cebimizden yapacağız. Son kuruşumuzu vermeye geliyoruz. Seçilmek çok kolay. Şu anda öndeyiz. Diğer adaylar da aynı şeyleri söyleyecektir. Ancak en önemlisi çözüm üretmek. Çözecek ekip burada. Biz çözeceğiz ve 2 yıl için seçime gideceğiz. Yöneteceğimize inanmasak en kargaşalı dönemde değil, birisi 1 yılı üstlendikten sonra keyfini sürmek için gelmek isterdik. O kadar inanıyoruz çünkü 3 yıldır biz hazırlanıyoruz" dedi.

KAYNAK: DHA,
FOTOĞRAF: DHA

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