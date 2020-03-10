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Metin Öztürk: Galatasaray’ı doğru yönetecek bir model oluşturmalıyız

GALATASARAY HABERLERİ  | 10.03.2020 13:37 | Son Güncelleme

Galatasaray'da 2021 Mayıs seçimlerimde başkanlık için adı geçen Metin Öztürk, günü kurtaracak değil, Galatasaray’ı doğru yönetecek bir model oluşturmak istediklerini söyledi.

Metin Öztürk: Galatasaray’ı doğru yönetecek bir model oluşturmalıyız

Galatasaray’da 2021 yılının Mayıs ayında yapılacak başkanlık seçimleri için ismi geçen Metin Öztürk, ’Daha güçlü Galatasaray’ sloganıyla yola çıktığı toplantılarına devam ediyor. Öztürk, bu kez de Prof. Dr. Teoman Kadıoğlu’nun başkanlığını yaptığı Galatasaray Düşünce Derneği ile bir araya geldi.

Yaklaşık 50 üyenin katılımıyla gerçekleştirilen toplantının moderatörlüğünü Prof. Dr. Emre Alkin üstlendi. Pek çok konunun konuşulduğu toplantıda 28 Mart’taki Mali Genel Kurul sebebiyle ibra meselesi de gündeme geldi. Toplantıda ortak görüş, Adnan Polat’ın ibrasızlığıyla başlayan sürecin devamında, Mali Genel Kurulların ağır tartışma ortamında geçtiği, yönetimlerin 3 yıllık sürelerini tamamlayamadığı, seçim süreçlerinin tekrar 2 yıla çekilmesiyle bu sorunun daha kolay aşılacağı belirtildi.

"GALATASARAY'IN SORUNLARINA ÇÖZÜM BULMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Galatasaray’ın bir değerler bütünü olduğunu söyleyen Metin Öztürk, son yıllarda bu değerlerin kaybolduğunu belirtti. Öztürk, "Biz bu bozulmadan uzak kalıp, Galatasaray değerlerini benimseyerek, kulüp siyasetine girmeden Galatasaray’ın sorunlarına çözüm bulmaya çalışıyoruz" dedi.

"KİŞİLERDEN ZİYADE SORUNLARA ODAKLANILMALI"

Kulüp sorunlarının tek bir başkana ve yönetime mal edilemeyeceğini söyleyen Öztürk, her başkanın pozitif veya negatif katkılarının olduğunu, bu yüzden kişilerden ziyade sorunlara odaklanılması gerektiğini söyledi.

Oluşturmak istediği modeli de açıklayan Metin Öztürk, kulübün sorunlarının yönetimdeki birkaç kişiyle çözülemeyeceğini, bu yüzden düzenlemiş olduğu bu toplantılarla Galatasaray’ın geleceği adına fikir alışverişinde bulunarak ortak bir akıl oluşturmayı amaçladığını ekledi.

Önümüzde 14 aylık uzun bir dönem var diyen Öztürk, "Günü kurtaracak değil, Galatasaray’ı doğru yönetecek, sıkıntılı durumundan çıkarabilecek bir model oluşturmalıyız" şeklinde konuştu.

(İHA)

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