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Metin Öztürk kimdir, nereli ve kaç yaşında?| Metin Öztürk'ün mesleği nedir?

19.06.2021 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray futbol kulübünün başkan adayları arasında yer alan Metin Öztürk'ün kariyeri ve özel hayatı sarı kırmızılı taraftarlar tarafından merak konusu oldu. Yaptığı yatırımlar ile adından söz ettiren Öztürk, Galatasaray Divan Kurulu'nun en kıdemli üyelerinden. Peki Metin Öztürk kimdir, nereli ve kaç yaşında? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

Metin Öztürk kimdir, nereli ve kaç yaşında?| Metin Öztürk'ün mesleği nedir?

Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği Başkanlığı görevinde bulunan Metin Öztürk, geçtiğimiz günlerde 2 yıldır seçim için hazırlandığının altını çizmişti. Maddi yönde kolaylık sağlaması ile adından söz ettiren Öztürk, göreve gelirse eğer Fatih Terim'le çalışmak istediğini vurgulamasıyla dikkatleri üzerine çekti. Peki Galatasaray başkan adayı Metin Öztürk kimdir? İşte detaylı biyografisi...

METİN ÖZTÜRK KİMDİR?

Metin Öztürk, 14 Mart 1961 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Öztürk, 1985 yılında Sigortacı gazetesini çıkarmaya başlamıştır. Daha sonra Güneş Reklamcılık olarak sigorta şirketlerinin basın danışmanlıklarını da almış ve alanında bir ilke imza atmıştır. Sigorta sektörüne 15 senedir Sigortacı gazetesi ile hizmet veren Öztürk, Akademi Bilgisayarı da bünyesine alarak yönetim kurulu başkanlığı görevini üstlenmiştir.

Metin Öztürk kimdir, nereli ve kaç yaşında?| Metin Öztürk'ün mesleği nedir?

2015 ve 2018 döneminde 1905 Galatasaraylı yönetici ve iş adamları derneği başkanlığını görevini üstlenen Metin Öztürk, aynı zamanda Galatasaray başkanlığına aday olmuştur. Bir seçimi kaybeden Öztürk, halen adaylığına devam etmektedir. Öte yandan ünlü iş insanı Öztürk'ün 2 kız bir de erkek evladı vardır. Galatasaray futbol kulübüne yaptığı yatırımlar e olanaklar ile adından söz ettiren Öztürk'ün serveti hakkında net bir bilgi bulunmasa da sigorta sektöründe 41. yılını tamamlamış olan Assistline şirketinin, pazarının en büyük şirketlerinden biri olduğu bilinmektedir.

Metin Öztürk kimdir, nereli ve kaç yaşında?| Metin Öztürk'ün mesleği nedir?


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
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