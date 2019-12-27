Metin Sipahioğlu'ndan Galatasaray için şok sözler: Utanmadan arlanmadan konuşuyorlar, çırpınıyorlar

Fenerbahçe Spor Kulübü, yönetim kurulu üyesi Metin Sipahioğlu'nun bugünkü açıklamalarına resmi sitesinde de yer verdi. Sipahioğlu açıklamalarında Galatasaray'a da göndermelerde bulunuyor.

Fenerbahçe'nin paylaştığı açıklamalar şu şekilde:

"Sezon başından itibaren aynı takım odaklı bu kadar üst üste adımın, kamuoyu tarafından da açıklanabilir başka bir tarafı kalmadı. Resmi açıklamalarla bir çok kez gündeme taşıdığımız; 'takımımızın oynadığı ve kazandığı maçların hakemlerinin bir sonraki hafta görev alamaması gerçeği' maalesef bir gelenek haline geldi. Dünya standartlarında FIFA kokartı olan, Şampiyonlar Ligi'nde üst düzey maçlar yönetmiş bir hakemin bile (ki kendisi ülkemizde en çok arka çıkılan hakemdir) kazandığımız maçın ardından bir maça atanmaması, söz konusu Fenerbahçe olunca tüm dengelerin nasıl alt üst olduğunu çok daha net gösteriyor.

ALGI OPERASYONLARI DEVREYE SOKULDU

Bakın, Fenerbahçe şampiyonluk adımlarını hızlandırdığında, bir anda bazıları tarafından algı operasyonları hemen devreye sokuldu. Bu algı operasyonları ile sezon başından beri Fenerbahçe aleyhine gelişen, 'tesadüf' diye açıklanamayacak hakem atamaları, çifte standartlı uygulamalar ve kararlar, 4 dakika 17 saniye boyunca gollerimizin incelenmesi gibi olgular tamamen unutturulmaya ve sanki Fenerbahçe kollanıyormuş algısı yaratılmaya çalışılıyor. Ama kimse ne camiamıza ne kamuoyuna sezon başından beri yaşadıklarımızı unutturamaz. Biz buna müsaade etmeyiz.