Metina bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, terörle ve teröristle mücadelenin kararlılık, inanç ve yüksek motivasyonla devam ettiği belirtilerek, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde, 2 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
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