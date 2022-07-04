Metina bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, terörle ve teröristle mücadelenin kararlılık, inanç ve yüksek motivasyonla devam ettiği belirtilerek, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde, 2 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

