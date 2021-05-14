Metina'da 2 terörist, Hava Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 2 teröristin Hava Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:
"Bütün terör inleri yerle bir edilecek, tek bir şehidimizin bile kanı yerde kalmayacak. Irak kuzeyindeki Metina'da kahraman silah arkadaşımız İs. Uzm. Onb. Yasin Özdamar'ı şehit eden 2 terörist, bölgeden kaçamadan Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi."
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