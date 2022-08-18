Metro Türkiye’den Gaziantep’e özel "Fıstık Gibi Fiyatlar" kampanyası

İSTANBUL (AA) - Gastronomi şehri Gaziantep’in tescilli lezzeti Antep fıstığının hasat dönemine özel olarak Metro Türkiye’nin 4 gün boyunca geçerli olacak yeni indirim kampanyası başladı.

Metro Türkiye açıklamasına göre, 30 yılı aşkın süredir Türk mutfak kültürüne ve değerlerine sahip çıkma ve gelecek nesillere aktarma amacıyla faaliyetlerini sürdüren şirket, ülkenin yerel ürünler bakımından sahip olduğu büyük gücü ortaya çıkarmak için çalışmalarına devam ediyor.

Şirket, Antep fıstığının hasat dönemine özel düzenlediği kampanya kapsamında, Gaziantep mağazasında 21 Ağustos'a kadar geçerli olacak indirim kampanyasıyla hem işletmelerin hem de tüketicilerin temel ihtiyaç ürünlerini çok özel fiyatlarla sunuyor.

Yerli üretimin ve üreticinin de desteklenmesinin amaçlandığı kampanya kapsamında bölgedeki müşterilerini uygun fiyatlı ürünlerle buluşturan Metro Türkiye, ayrıca ziyaretçileri için Gaziantepli iş ortaklarının ürettiği yerel ürünlerin tadım aktivitelerini gerçekleştiriyor.

Metro Türkiye, hasadın bereketini alışverişlerinde de hissetmeleri için Gaziantep mağazasına özel olarak misafirlerine seçili ürünleri kampanyalı fiyatlardan satışa sunuyor.

- "Coğrafi işaret hakkında etkinlikler ve eğitimler düzenliyoruz"

Metro Türkiye Gaziantep Mağazası İşletme Müdürü Serkan Dalgıç, “Fıstık Gibi Fiyatlar” kampanya ile müşterilere Metro kalitesini, güvenini ve çeşitliliğini yaşatmayı amaçladıklarını belirterek, aynı zamanda yerli tedarikçileri desteklemek amacıyla da bölge ürünlerine raflarda yer vereceklerini kaydetti.

Metro kalitesini, güvenini ve çeşitliliğini her daim Gaziantep ile buluşturmaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yerli üreticilerimizi ve tedarikçilerimizi desteklemek amacıyla bölgemizin ürünlerini destekliyoruz ve raflarımızda yer veriyoruz. Moringaantep Kadın Kooperatifi’nden aromatik bitkiler ve bitki çayı alımı yapıyoruz. Oğuzeli Bölgesi’nin coğrafi işaretli ürün tescilli kurutmalık patlıcan, biber ürünlerinin ve Araban sarımsağının üretimini destekleyerek doğrudan üreticilerden alım yapıyor ve Türkiye’deki tüm Metro mağazalarımızda misafirlerimiz ile buluşturuyoruz. Raflarımızda ayrıca Antep boz iç fıstıktan Antep bulguruna, Antep dolmalık biber kurusundan Antep fıstığına kadar yaklaşık 70 adet coğrafi işaret tescilli ürün de bulunuyor."

Dalgıç, eşsiz ürünlerinin gerçek potansiyelini ortaya çıkarmak amacıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak meslek liselerinin gıda teknolojisi ve yiyecek içecek bölümü öğretmenlerine yerel ürün ve coğrafi işaret hakkında etkinlikler ve eğitimler de düzenlediklerini bildirdi.

