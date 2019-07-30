Metrobüs'te taciz girişiminde bulunduğu iddia edilen kişi gözaltına alındı

Olay, saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Mecidiyeköy istikametinde seyreden metrobüste bulunan 14 yaşındaki bir kız bir şüpheli tarafından taciz edildi.
TEPKİ GÖSTERDİLER
Şüpheliye, kızın yanında olan annesi ve metrobüstekiler tepki gösterdi. Şüpheli, Halıcıoğlu Metrobüs Durağı'nda indirildi.
GÖZALTINA ALINDI
Şüpheli, metrobüsteki yolcular tarafından, ihbar üzerine olay yerine çağrılan polis ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan taciz şüphelisi polis merkezine götürüldü.
Kaynak: DHA
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