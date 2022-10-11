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Metroda kadın yolculara bıçak çekip hakarette bulunan sanığa 11 yıl hapis

11.10.2022 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Metroda kadın yolculara bıçak çekip hakarette bulunan sanığa 11 yıl hapis

İSTANBUL (AA) - Kadıköy-Tavşantepe metrosunda iki kadın yolcuya bıçak çekip tehdit ve hakarette bulunduğu gerekçesiyle yargılanan sanık Emrah Yılmaz'a 4 ayrı suçtan verilen 11 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasında takdiri indirim uygulanmadı.

Anadolu 27. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına başka suçtan tutuklu sanık Emrah Yılmaz katıldı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.

Duruşmada, söz verilen sanık Yılmaz, olaya ilişkin görüntülerin eksik olduğunu belirterek, olayın başlangıç ve gelişme anını gösteren görüntülerin bulunmadığını, eksik delillerle yargılandığını savundu. Suçsuz olduğunu ifade eden Yılmaz, beraatini istedi.

Katılanların avukatı Birsen Baş Topaloğlu ise dava konusu suçun hafif bir saldırı olmadığını, videoda sanığın herkese ayrı ayrı bıçakla saldırmaya çalıştığının görüldüğünü kaydetti. Topaloğlu, hakaretlerde bulunan sanığın elindeki bıçaklı halinden vagondaki diğer yolcuların da korktuğunu ve bu nedenle müdahale edemediklerini söyledi.

Esasa ilişkin son sözü sorulan sanık Yılmaz, karşı tarafın danışıklı beyanda bulunduğunu, buna rağmen mağdur Azize Nur Kara'nın kendisinden şikayetçi olmadığını ifade ederek, "Kara, bana tekme atıldığını benim beyan etmem üzerine söylemiştir. Lehime olan hiçbir şeyden bahsetmemiştir. Başka ekleyecek husus yoktur." dedi.

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Yılmaz'a "hakaret" suçundan 1 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Cezayı, iki kişiye yönelik eylemi nedeniyle 1 yıl 5 ay 15 güne çıkaran mahkeme, sanığı "kasten yaralama" suçundan 6 ay, "silahla tehdit" suçundan 5 yıl 3 ay, "halk arasında korku ve panik yaratacak şekilde tehdit" suçundan da 4 yıl hapisle cezalandırdı.

Mahkeme, toplamda 11 yıl 2 ay 15 gün hapse mahkum edilen sanığın yargılama esnasında herhangi bir pişmanlık göstermemesi ve adli sicil kaydının bulunması sebebiyle cezalarda takdiri indirim yapmadı.

- İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Emrah Yılmaz'ın, 24 Kasım 2021'de Kadıköy-Tavşantepe hattındaki metroda tartıştığı Senanur ve annesi Nilgün Mihdiye Damgacı'ya bıçak çekip hakaret ve tehdit içerikli sözler söylediği aktarılıyor.

İddianamede, Emrah Yılmaz'ın "silahla kasten yaralamaya teşebbüs", "basit yaralama", "hakaret", "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla silahla tehdit" ve "zincirleme şekilde silahla tehdit" suçlarından 18 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

- Yaklaşık 7 ay sonra tahliye edilmişti

Tutuklu sanık Emrah Yılmaz, 10 Haziran'daki duruşmada tahliye edilmişti. Sanığın anneye yönelik şiddette bulunduğu ve açık cezaevinden kaçtığı gerekçesiyle tutuklu olduğu öğrenilmişti.

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