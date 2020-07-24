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Metruk yapılar dümdüz oldu

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 24.07.2020 18:55 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde daha önce tespit edilen metruk yapıların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.Muratlı ilçe merkezi ve kırsal mahallelerdeki metruk yapıların yıkılması ile görüntü kirliliğinin önüne geçilmesi, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması hedefleniyor.İlçe halkından gelen şikâyet ve talepler doğrultusunda Muratlı’nın Yukarısevindikli Mahallesi, Aydınköy Mahallesi ve Kazımdirik-Turan Mahallesi’ndeki atıl 3 metruk yapı yıkıldı.Sahiplerince terk edilmiş, farklı amaçlar için de kullanılan ve mahalle sakinlerini tedirgin eden metruk yapıların yıkımlarının süreceğine işaret edildi.

Metruk yapılar dümdüz oldu

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde daha önce tespit edilen metruk yapıların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.
Muratlı ilçe merkezi ve kırsal mahallelerdeki metruk yapıların yıkılması ile görüntü kirliliğinin önüne geçilmesi, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması hedefleniyor.
İlçe halkından gelen şikâyet ve talepler doğrultusunda Muratlı’nın Yukarısevindikli Mahallesi, Aydınköy Mahallesi ve Kazımdirik-Turan Mahallesi’ndeki atıl 3 metruk yapı yıkıldı.
Sahiplerince terk edilmiş, farklı amaçlar için de kullanılan ve mahalle sakinlerini tedirgin eden metruk yapıların yıkımlarının süreceğine işaret edildi.

Metruk yapılar dümdüz oldu

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Öğle
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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler24 Temmuz Cuma

Akdeniz Eczanesi
Cerkezkoy
Vatan Eczanesi
Corlu
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Hayrabolu
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Marmaraereglisi
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