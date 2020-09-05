MEÜ Rektörü Prof. Dr. Çamsarı'dan kentteki vaka sayısı değerlendirmesi:

MERSİN (AA) - Mersin Üniversitesi (MEÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, kentteki vaka sayılarına ilişkin, Mersin'in hızlı artış yaşayan iller arasında olduğunu bildirdi.

Çamsarı, gazetecilere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecini baştan beri kontrol altında tutmaya çalıştıklarını söyledi.

MEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki sağlık personelinin özverili şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Çamsarı, "Mersin hızlı artış yaşanan illerden birisi. İlk 5'te yokuz ama bir artış yaşandığı kesin. Bu bayram sonrasında daha çok dikkat çekti. Bizim hastanemizde de yüzde olarak artış oldu. Şu an için yatak sıkıntımız yok fakat ilerleyiş hızlı. Bu bizim açımızdan üzücü." diye konuştu.

Çamsarı, hastanedeki sağlık çalışanlarında da pozitif görüldüğünü belirterek, çalışanlarda can kaybının olmadığını kaydetti.

Bu durumun işlemleri engelleyecek şekilde sıkıntı çıkarmadığını aktaran Çamsarı, "Arkadaşlar büyük bir özveriyle çalışıyor. İster istemez bulaşlar oluyor. Sağlık çalışanları dahil, personelimizde bulaşanların bir kısmı da dışardan bulaşanlar. Her hemşire, doktor hasta olduğunda hastaneden bulaşıyor gibi bir şey yok. Bunu gözden kaçırmamak gerekiyor. Sosyal hayatımızda hassas olmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.