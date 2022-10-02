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Mevlana İdris Zengin anısına düzenlenen "13. Uluslararası Dergi Günleri" sona eriyor

02.10.2022 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mevlana İdris Zengin anısına düzenlenen "13. Uluslararası Dergi Günleri" sona eriyor

İSTANBUL (AA) - Dünya Dergiler Birliğince (DERGİBİR), bu yıl Mevlana İdris Zengin anısına düzenlenen "13. Uluslararası Dergi Günleri" sona eriyor.

Sirkeci Tren Garı'nda 29 Eylül'de açılan fuarda, ulusal ve uluslararası fanzin ve çevrim içi dergilerle gençlik, okul, kurum ve kuruluşların kültürel yayın yapan dergileri yer alıyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının da stant açtığı, 350 derginin katılımıyla gerçekleşen fuar kapsamında, dergiler tarafından yazar buluşması, sempozyum, seminer, konuşma, stant ve sahne etkinlikleri olmak üzere 182 program yapıldı.

Fuar aynı zamanda, dergiler bağlamında kültürel çalışmalara dikkati çekmek, okurları ve editör, yazar, çizer gibi dergicileri kültür insanlarıyla bir araya getirmeyi, etkinliklerle gençleri üretmeye teşvik etmeyi ve yeni dergilerin çıkmasına vesile olmayı amaçlıyor.

- Fuar hakkında

Dünya Dergiler Birliği tarafından 2008 yılında dergi genel yayın yönetmenleri ve editörlerle başlatılan istişare toplantıları, zamanla aylık toplantılara, daha sonra da kurumsal bir yapıya dönüştü. 2009'da Kızlarağası Medresesi'nde ilk Dergi Günleri etkinliğini gerçekleştirdi.

Yılda bir defa düzenlenen bu dergi buluşmaları, zamanla yurt dışından dergilerin de katılımıyla uluslararası bir hal aldı ve 2014 yılında kadar "Türkiye Dergi Günleri" ismiyle gerçekleştirilen etkinlik, 2015'ten itibaren uluslararası dergileri de misafir etmeye başladı.

Gerek platform gerekse dernek olarak DERGİBİR, verdiği dergicilik eğitimi ile onlarca okulda binlerce öğrenciye ulaştı. Bu öğrenciler bu eğitimlerin sonunda yüzlerce dergi ve fanzin üretti.

Dergiler Birliğinin bünyesinde yurt dışından dergiler, gençlik dergileri, kültürel kurum dergileri, kültürel STK dergileri, kültürel belediye dergileri ve okul dergileri yer alıyor.

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Mevlana İdris Zengin

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