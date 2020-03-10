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Mevlid-i Nebi Gençlik Bilgi Yarışması

AMASYA HABERLERİ  | 10.03.2020 09:11 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanlığı Türkiye genelinde "Mevlid-i Nebi Gençlik Bilgi Yarışması" düzenledi.Hz.

Diyanet İşleri Başkanlığı Türkiye genelinde "Mevlid-i Nebi Gençlik Bilgi Yarışması" düzenledi.
Hz. Peygamber’in sevgisini ve örnekliğini canlı tutmak, Mevlid-i Nebi Haftası’na ilişkin farkındalık oluşturmak ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın gençlere yönelik hizmetlerine ivme kazandırmak amacıyla 2020 yılı Mevlid-i Nebi etkinlikleri kapsamında ülke genelinde üniversiteli öğrenciler arasında "Mevlid-i Nebi Gençlik Bilgi Yarışması" yapıldı.
Amasya’da İl Müftülüğümüzün organize ettiği yarışma, Merkez Alptekin Anadolu Lisesi’nde yapıldı. Yarışmaya çok sayıda öğrenci katıldı.
Yarışma ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Amasya İl Müftüsü Abdulkadir Keşvelioğlu, “Diyanet İşleri Başkanlığımız gençlerimize yönelik çeşitli etkinlikler yapmaktadır. Bu yarışma da bu etkinliklerden bir tanesidir. Amacımız Peygamberimizin (sav) hayatını gençlerin hayatına taşımaktır. Öğrencilerimiz Başkanlığımız tarafından hazırlanan ‘O’nun Gibi Yaşamak’ kitabını okudular ve bu kitaptan hazırlanan sorulardan oluşan yarışma sınavında 80 dakika boyunca ter döktüler. Bu sınav neticesinde ilimizden erkekler ve bayanlar kategorisinde birinci gelen bir erkek ve bir bayan öğrencimiz umre ödülü ile ödüllendirilecektir. Diğer dereceye girenlere de çeşitli ödüller ve hediyeler takdim edeceğiz” dedi.
Mevlid-i Nebi Bilgi Yarışması’nda dereceye girenlere ödülleri düzenlenecek bir programla takdim edilecek.

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