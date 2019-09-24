Mynet Trend

Mevsim geçişlerinde ortaya çıkıyor, herkesi tehdit ediyor!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
SAĞLIK  | 24.09.2019 12:14 | Son Güncelleme

Sonbahar geldi çattı! Yaz mevsiminden sonbahara geçişle birlikte havanın değişmesiyle karşımıza çıkan en önemli konulardan biri de hiç şüphesiz bahar depresyonu oldu. Peki, Bahar depresyonu nedir, bahar depresyonunun belirtileri ve bahar depresyonundan kurtulmanın yolları nelerdir? Gelin bu önemli soruların cevaplarına hep birlikte bakalım. İşte bahar depresyonuyla ilgili tüm merak edilenler...

Mevsim geçişlerinde ortaya çıkıyor, herkesi tehdit ediyor!

Mevsim geçişlerinde ortaya çıkan hava değişimi insanların psikolojisini olumsuz etkileyebiliyor. Bahar yorgunluğu sanılan durum ise depresyonun belirtileri olabiliyor. Basit önlemlerle durum kontrol altına alınabiliyor ancak belirtiler ortaya çıktığı anda mutlaka bir uzmandan destek alınması öneriliyor. Memorial Diyarbakır Hastanesi Psikoloji Bölümü’nden Uzman Psikolog Özlem Sosyal, bahar depresyonunun belirtileri ve korunma yolları hakkında bilgi verdi.

BAHAR YORGUNLUĞU DEPRESYONLA KARIŞTIRILABİLİYOR

desperate-2293377_960_720

Bahar aylarında hava sıcaklığıyla birlikte nem oranlarının da değişmesi, özellikle yaz mevsiminden kış mevsimine geçiş dönemi olan sonbaharda havaların serinlenmeye başlaması ve sonbaharın belirtilerinin ortaya çıkması insan psikolojisi üzerinde olumsuz etki göstermektedir. Depresyona yatkın olan bireyler bu dönemden daha çok etkilenebilir. Toplumda bahar yorgunluğu olarak bilenen bazı olumsuz değişimlerin de aslında depresyonun belirtileri olabileceği unutulmamalıdır. Alınacak bazı önlemler ile bahar depresyonundan korunmak mümkündür.

BU ŞİKAYETLERE DİKKAT!

metaphor-1209691_960_720

  • Umutsuzluk, çökkünlük, suçluluk, değersizlik duyguları
  • Üzgün ve boşlukta hissetme
  • Halsizlik, enerji kaybı ya da günlük işlere karşı ilgide azalma, performansta düşüş
  • Sinirlilik, kolayca ağlama, kaygı ve korkular
  • Aşırı hareketlilik veya uyuşukluk
  • İştah ve uyku düzeninde bozulma
  • Konsantrasyonda azalma, unutkanlık ve karar vermekte güçlük
  • Cinsel istekte azalma
  • Uzun süreli, tedaviye yanıt vermeyen bedensel şikayetler ve ağrılar
  • İntihar düşünceleri, intihar planı ya da girişimi

BAHAR DEPRESYONUNDAN KORUNMA YOLLARI

women-2630140_960_720

Bahar depresyonunun ne olduğunu bilmek kadar önemli olan bir diğer konu da bahar depresyonundan nasıl korunmak ve kurtulmak gerektiğini bilmektir. Bahar depresyonundan korunmanın yolları ise şöyle:

Düzenli uyku ile güne zinde başlayın

Düzenli bir uyku günün ritmini tutturmak, doğanın değişimine ayak uydurmak için önemlidir. Böylelikle vücudun biyolojisi düzene girmiş olur. Televizyondan, bilgisayar ve telefondan uzak sessiz bir odada kitap okumak uykuya dalmayı kolaylaştırır. Erken yatıp erken kalkmak ve her gün aynı saatte uyumak, yorgunluk ve stresi azaltacaktır.

Spora veya yürüyüşe vakit ayırın

Spor ya da açık havada her gün yarım saat yürüyüş yapmak mutluluk hormonu olarak bilinen serotonin salınımını artırır. Serotonin, mutluluk, canlılık ve zindelik hissi veren özellikte bir hormondur. Eksikliğinde depresif, yorgun, sıkılgan bir ruh hali görülür. Spora veya yürüyüş yapmaya ekstra vakit ayıramıyorsanız, alışverişe, işe yürüyerek gidebilir ve asansör kullanmak yerine 2-3 katı yürüyerek çıkabilirsiniz.

Güneşten kaçmayın

Güneşe çıkmak kendinizi iyi hissetmenize yardımcı olur. Yetersiz güneş ışığı beyinde kimyasal maddelerin düzeylerini ve dağılımlarını bozabildiğinden bazı bireyler depresyona daha açık hale gelir. Bunun için güneş ışığında özellikle sabahları yarım saat kadar oturmak, mevsimsel geçişlerdeki depresyonu ve halsizliği önler. Güneşli havalarda dışarıda vakit geçirmek mevsimsel depresyonu hafifletmede etkilidir.

Bol su tüketin

Kafeinli içecekleri ve alkolü azaltmak, günde ortalama 2,5 litre su içmek, taze meyve suyu, bitki çayları tüketmek kaygı
durumunu azaltır, çökkün duygu durumun iyileşmesine yardımcı olur.

Stresi azaltacak etkinliklerde bulunun

Bu dönemde mümkün olduğunca stresli ortamlardan uzak durulmasında fayda var. Stresli ve kaygılı ortamlar baharda değişen duygu durumunun depresyona çevirebilir. Açık ve yeşil alanlarda vakit geçirilebilir, yürüyüşlere çıkılabilir ve sevilen etkinliklerde bulunulabilir.

Sağlıklı beslenin ve kilo kontrolüne dikkat edin

Dengeli ve düzenli beslenmek, mevsime uygun sebze ve meyveler tüketmek hem ruh hem de beden sağlığına iyi gelir. İşlenmiş hazır gıdalardan uzak durmak, omega 3’ten zengin ceviz, semizotu, balık gibi besinler ile beslenmek, mevsimsel depresyonu önlemede veya yatıştırmada faydalı olur. Aşırı kilolu bireyler de bu dönemde dikkatli olmalıdır. Bu nedenle diyete dikkat etmeli ve gerekirse uzman desteği almalıdır.

İstanbul'da dehşet anları! Genç kadının yardımına vatandaşlar koştuİstanbul'da dehşet anları! Genç kadının yardımına vatandaşlar koştu
Uzmanlar uyardı: Aşırı vitamin yüklemesi yapmayınUzmanlar uyardı: Aşırı vitamin yüklemesi yapmayın
Sonbahar depresyonu kapınızı çalmasınSonbahar depresyonu kapınızı çalmasın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sağlık bahar depresyonu bahar depresyonu nedir bahar depresyonundan korunma yolları bahar depresyonu belirtileri

En Çok Okunan Trend Haberler

Herkes bu görüntüyü konuşuyor! Başsavcılıktan açıklama geldi

Herkes bu görüntüyü konuşuyor! Başsavcılıktan açıklama geldi

Korkunç gerçek ortaya çıktı! Gözaltına alındı!

Korkunç gerçek ortaya çıktı! Gözaltına alındı!

12 uçak birden gönderildi! Dalaman'da hareketli gece!

12 uçak birden gönderildi! Dalaman'da hareketli gece!

İflas haberi şoke etmişti! Marmaris'te tatile devam ediyorlar

İflas haberi şoke etmişti! Marmaris'te tatile devam ediyorlar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

'Günden güne kötüye gidiyor' Yardım eli uzanmasını bekliyor

'Günden güne kötüye gidiyor' Yardım eli uzanmasını bekliyor

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Grip ve nezle görülme sıklığı giderek artıyor! Uzmanlar uyardı: Aşırı yükleme yapmayın

Uzmanlar uyardı: Aşırı vitamin yüklemesi yapmayın

Sonbahar depresyonu kapınızı çalmasın

Sonbahar depresyonu kapınızı çalmasın

Ergenlik döneminde yeme bozukluğu belirtileri nelerdir? Yeme bozukluğu tedavisinde aile desteğinin önemi

Kalori takıntısı varsa dikkat!

Erkeklerde meme büyümesi: Jinekomasti nedir? Jinekomasti neden olur? Jinekomasti nasıl engellenir? Jinekomasti tedavisi nasıl olur?

Her yaşta ortaya çıkıyor! Sebebi bakın neymiş

Bel fıtığı ameliyatında genel anestezinin riskleri var mı?

Bel fıtığı ameliyatında genel anestezinin riskleri var mı?

Sigara bırakma yöntemlerinin en etkilisi: Biorezonans nedir? Biorezonans tedavisi nasıl olur?

İşte sigara bırakma yöntemlerinin en etkilisi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.