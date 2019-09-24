Mevsim geçişlerinde ortaya çıkıyor, herkesi tehdit ediyor!

Bahar aylarında hava sıcaklığıyla birlikte nem oranlarının da değişmesi, özellikle yaz mevsiminden kış mevsimine geçiş dönemi olan sonbaharda havaların serinlenmeye başlaması ve sonbaharın belirtilerinin ortaya çıkması insan psikolojisi üzerinde olumsuz etki göstermektedir. Depresyona yatkın olan bireyler bu dönemden daha çok etkilenebilir. Toplumda bahar yorgunluğu olarak bilenen bazı olumsuz değişimlerin de aslında depresyonun belirtileri olabileceği unutulmamalıdır. Alınacak bazı önlemler ile bahar depresyonundan korunmak mümkündür.

Mevsim geçişlerinde ortaya çıkan hava değişimi insanların psikolojisini olumsuz etkileyebiliyor. Bahar yorgunluğu sanılan durum ise depresyonun belirtileri olabiliyor. Basit önlemlerle durum kontrol altına alınabiliyor ancak belirtiler ortaya çıktığı anda mutlaka bir uzmandan destek alınması öneriliyor. Memorial Diyarbakır Hastanesi Psikoloji Bölümü’nden Uzman Psikolog Özlem Sosyal, bahar depresyonunun belirtileri ve korunma yolları hakkında bilgi verdi.

BU ŞİKAYETLERE DİKKAT!

Umutsuzluk, çökkünlük, suçluluk, değersizlik duyguları

Üzgün ve boşlukta hissetme

Halsizlik, enerji kaybı ya da günlük işlere karşı ilgide azalma, performansta düşüş

Sinirlilik, kolayca ağlama, kaygı ve korkular

Aşırı hareketlilik veya uyuşukluk

İştah ve uyku düzeninde bozulma

Konsantrasyonda azalma, unutkanlık ve karar vermekte güçlük

Cinsel istekte azalma

Uzun süreli, tedaviye yanıt vermeyen bedensel şikayetler ve ağrılar

İntihar düşünceleri, intihar planı ya da girişimi

BAHAR DEPRESYONUNDAN KORUNMA YOLLARI

Bahar depresyonunun ne olduğunu bilmek kadar önemli olan bir diğer konu da bahar depresyonundan nasıl korunmak ve kurtulmak gerektiğini bilmektir. Bahar depresyonundan korunmanın yolları ise şöyle:

Düzenli uyku ile güne zinde başlayın

Düzenli bir uyku günün ritmini tutturmak, doğanın değişimine ayak uydurmak için önemlidir. Böylelikle vücudun biyolojisi düzene girmiş olur. Televizyondan, bilgisayar ve telefondan uzak sessiz bir odada kitap okumak uykuya dalmayı kolaylaştırır. Erken yatıp erken kalkmak ve her gün aynı saatte uyumak, yorgunluk ve stresi azaltacaktır.

Spora veya yürüyüşe vakit ayırın

Spor ya da açık havada her gün yarım saat yürüyüş yapmak mutluluk hormonu olarak bilinen serotonin salınımını artırır. Serotonin, mutluluk, canlılık ve zindelik hissi veren özellikte bir hormondur. Eksikliğinde depresif, yorgun, sıkılgan bir ruh hali görülür. Spora veya yürüyüş yapmaya ekstra vakit ayıramıyorsanız, alışverişe, işe yürüyerek gidebilir ve asansör kullanmak yerine 2-3 katı yürüyerek çıkabilirsiniz.