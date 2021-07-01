Mevsimlik işçiler aşıya gidemeyince sağlık ekipleri tarlaya indi

TUNCELİ (AA) - SİDAR CAN EREN - Tunceli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede fedakarca görev yapan sağlık ekipleri, zorlu coğrafya şartlarına ve kavurucu sıcağa aldırış etmeden aşı çalışmalarına devam ediyor.

Kovid-19 salgını ile mücadele en ön safta yer alan sağlık çalışanları, kent ve ilçe merkezlerinin yanı sıra kırsal kesimde yaşayan vatandaşları da aşılamak için yoğun mesai harcıyor.

İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde çalışmalarını sürdüren ekipler, sabah saatlerinde görevli oldukları sağlık kuruluşlarından ayrılarak dağ köyleri, 3 bin rakımlı yaylalar ve tarım alanlarının yolunu tutuyor.

Kentin zorlu coğrafyasında fedakarca çalışan ekipler, araçların çıkamadığı yerlere yürüyerek ulaşıyor.

Kimi zaman sıcak kimi zaman yağmurlu havada görev yapan ekipler, kente bağlı Mazgirt ilçesinde mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan vatandaşların da aşılanması amacıyla çalışma gerçekleştirdi.

- Aşı hizmetini mevsimlik işçilerin ayağına götürdüler

Bu kapsamda, Mazgirt Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Mercan Yağız ve ebe Eda Durmuş, aşı hizmetini, iş yoğunluğundan dolayı hastaneye gidemeyen Göktepe köyü ve Akpazar beldesindeki tarlalarda çalışan mevsimlik işçilerin ayağına götürdü.

Kavurucu sıcağın altında çalışan Diyarbakırlı mevsimlik işçilerin cep telefonundan randevularını oluşturan sağlık görevlileri, aşı olma konusunda çekinceleri olanları da ikna ederek Sinovac aşısı yaptı.

Başhekim ve Uzman Dr. Mercan Yağız, AA muhabirine, Tunceli'nin dağlık bir coğrafyasının olduğunu ve yerleşimlerin dağınık kurulduğunu söyledi.

- Çok yorulduk ama durmadan mücadeleye devam ediyoruz"

Kentin çevre illerden ve yurt dışından gelen vatandaşların etkisiyle Kovid-19'dan çok etkilendiğini ifade eden Yağız, şöyle konuştu:

"Bir ara vaka sayılarımız çok yükseldi ve bayağı salgın durumundaydık. Karantinaya almamız gereken yerler oldu. Ama durmadan çalışmalarımıza devam ettik ve artık bu salgın bitsin istiyoruz. Hepimiz normal yaşantılarımıza dönelim istiyoruz. Çok uzun zamandır benim de tatil yapmaya fırsatım olmuyor. Ben ve tüm arkadaşlarım da artık dinlenmek istiyoruz. Hepimiz çok yorulduk ama yine de durmadan mücadeleye devam ediyoruz. Çünkü normal hayata dönmek istiyoruz."

Kentin zorlu coğrafyasında çalışmaya devam ettiklerini ve aşılama için çok sayıda köye gittiklerini anlatan Yağız, "Kış şartlarında bazen gittiğimiz yerlerde yolun açık olmadığı zamanlar oldu. Çantaları ve aşıyı sırtlayıp o yolları tırmanarak aşılamamızı yaptık. Dağın başına ya da yolun olmadığı yerlere gittiğimiz oldu." ifadelerini kullandı.

- "Hastaneye geleni asla geri çevirmiyoruz"

Kentte aşılama çalışmalarına hız verdiklerini belirterek, bu konuda vatandaşlardan destek isteyen Yağız, "Gelsinler aşılayalım. Biz elimizden geldiğince herkese ulaşmaya çalışıyoruz ama her zaman yetişemiyoruz. Onlar hastaneye geldiği zaman asla kimseyi geri çevirmiyoruz. Herkesi aşılamaya bekliyoruz." diye konuştu.

Tarım işçisi Gamze Cebe ise Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek sebze ekili tarlalarda çalıştıklarını belirtti.

Ekmeğini topraktan kazandığını aktaran Cebe, "Bu şekilde milletimize de hizmet veriyoruz ve ondan dolayı güneşin altında zor şartlarda toprakta çalışıyoruz. Sağ olsunlar imkanlarımız olmadığı ve hastaneye gidemediğimiz için aşı ekipleri de buraya kadar geldiler. Aşılarımızı yaptılar, teşekkür ediyoruz." dedi.

İşçi Ayfer Cebe de tarladaki işlerden dolayı hastaneye aşı olmaya gidemediğini anlatarak, "Buraya gelip aşı yaptıkları için de sağlık çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Bundan çok memnun olduk. Kovid-19'a karşı mesafe ve temizlik kurallarına uyarak dikkatli olmamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

