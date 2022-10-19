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Mevsimlik tarım işçisi Yasin Kaçıran, Balkan Şampiyonası'nda altın madalya aldı

19.10.2022 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ailesine maddi destek sağlamak amacıyla mevsimlik tarım işçisi olarak da çalışan Şanlıurfalı genç sporcu, 5. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak sevenlerini gururlandırdı - Sporcu Yasin Kaçıran: - "Uluslararası bir turnuvada ülkeme altın madalya kazandırdığım için çok mutluyum. Sıradaki hedefim ise daha sıkı çalışarak ülkemi Avrupa şampiyonasında temsil ederek bayrağımızı dalgalandırmaktır"

CUMA SARI - Şanlıurfa'da ailesine maddi destek sağlamak için mevsimlik tarım işçiliği yapan 18 yaşındaki Yasin Kaçıran, 5. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda altın madalya kazanma başarısı gösterdi.

Küçük yaşta izlediği uzak doğu filmlerinin etkisiyle dövüş sporlarına merak duyan Yasin, ilçede açılan özel kurslara giderek wushu kung fu ile tanıştı.

Daha sonra Siverek Belediyesi ve Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğince ücretsiz düzenlenen kursa katılan Yasin Kaçıran, kısa sürede sevdiği bu spor dalında gelişimini başardı.

Katıldığı Türkiye şampiyonalarında 2'ncilik ve 3'ncülük elde eden Yasin, aile bütçesine katkı sunmak için mevsimlik tarım işçisi olarak Kayseri'ye gitti.

Bu süreçte antrenörü Soner Yeşiltaş'ın ısrarıyla 5. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası'na katılmak için Siverek'e dönen Yasin, 3 aylık sıkı bir antrenman dönemi geçirdi.

Genç sporcu, Afyonkarahisar'da 5-11 Eylül tarihlerinde 15 Temmuz şehitleri anısına düzenlenen 5. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda 70 kilogram kategorisinde birincilik kürsüsüne çıkarak altın madalya kazandı.

- Hedef Avrupa Şampiyonluğu

Aldığı madalya sonrası memleketine dönen Yasin, Avrupa şampiyonası için hazırlıklara başladı.

Yasin Kaçıran, AA muhabirine, wushu kung fu sporunu çok sevdiğini ve kendisini bu spor alanında geliştirmek için çaba harcadığını söyledi.

Mevsimlik işçilik için Kayseri'ye gittiği süreçte de antrenman yapmayı ihmal etmediğini anlatan Yasin, "Soner hocam Balkan Şampiyonası düzenleneceğini söyleyince işi bırakıp geri geldim ve 3 ay boyunca aralıksız antrenman yaptım. Daha sonra şampiyonaya katıldım ve 3'ü yabancı 5 rakibimi yenerek altın madalya kazandım. Uluslararası bir turnuvada ülkeme altın madalya kazandırdığım için çok mutluyum. Sıradaki hedefim ise daha sıkı çalışarak ülkemi Avrupa Şampiyonası'nda temsil ederek bayrağımızı dalgalandırmaktır." dedi.

Antrenör Soner Yeşiltaş ise şampiyonaya 7 sporcuyla katıldıklarını, sporcularının 1 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya kazandığını belirtti.

Yasin'in mevsimlik tarım işinden dönmesinin ardından 3 ay boyunca çok sıkı bir antrenman süreci geçirdiklerini aktaran antrenör Yeşiltaş, "Tüm bilgi ve birikimimizi sporcumuza aktardık. Bunun da neticesini aldık ki uluslararası müsabakada altın madalya kazanmak bizim için onur ve şereftir. Şu anda Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. Önümüzdeki süreçte sporcularımızın aldığı madalyaları daha iyi seviyelere getirmek için elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz." diye konuştu.

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