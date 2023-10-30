Mevsimlik tarım işçisinin çaldığı traktör Konya’da bulundu

Olay, Isparta’nın Aksu ilçesi Yılanlı Köyü Koca Tarla mevkiinde meydana geldi. H.Y isimli vatandaşın bahçe içerisinde bulunan 400 bin TL değerinde traktörü çalındı. İhbar üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Aksu Jandarma Komutanlığı Asayiş timleri harekete geçti. Ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda hırsızlık olayının bahçe içerisinde mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan E.K isimli şüpheli şahısın gerçekleştirdiği ve traktörü Konya’da H.T isimli şahsa 165 bin TL değerinde sattığı tespit edildi. Ekiplerce yapılan operasyon sonucunda Konya’nın Meram ilçesinde bulunan traktör sahibine teslim edildi.

