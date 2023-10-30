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Mevsimlik tarım işçisinin çaldığı traktör Konya’da bulundu

30.10.2023 15:36 | Son Güncelleme:
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Isparta’da mevsimlik tarım işçisi tarafından çalınan traktör, jandarma ekipleri tarafından Konya’da bulunarak sahibine teslim edildi.

Olay, Isparta’nın Aksu ilçesi Yılanlı Köyü Koca Tarla mevkiinde meydana geldi. H.Y isimli vatandaşın bahçe içerisinde bulunan 400 bin TL değerinde traktörü çalındı. İhbar üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Aksu Jandarma Komutanlığı Asayiş timleri harekete geçti. Ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda hırsızlık olayının bahçe içerisinde mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan E.K isimli şüpheli şahısın gerçekleştirdiği ve traktörü Konya’da H.T isimli şahsa 165 bin TL değerinde sattığı tespit edildi. Ekiplerce yapılan operasyon sonucunda Konya’nın Meram ilçesinde bulunan traktör sahibine teslim edildi.

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