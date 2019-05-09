Meyan şerbeti iftar sofrasının olmazsa olmazı

Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’nın Tarihi Uzun Çarşı girişinde meyan şerbeti satan Hançer Usta, her Ramazan'la birlikte meyan şerbeti ve şalgam tezgahını kuruyor.

31 yıldır her Ramazan'nın ilk gününde Hatay’da meyan şerbeti satışı yapan Hançer Usta, meyan kökü denilince akla gelen ilk isim olduğunu söyledi. Meyan kökünün katkısız olduğu için sağlıklı olduğunu ifade eden Hançer Usta, “Meyan kökü tamamen doğal bir bitkiden yapılıyor. İçerisinde kesinlikle hiçbir katkı maddesi bulunmuyor sadece kök ve sudan oluşuyor. Şalgam da tamamen doğal, içerisinde koruyucu herhangi bir katkı maddesi bulunmuyor ve bu yüzden 1 yıl dayanabiliyor” dedi.

“Meyan kökü, Hatay’ın ağır yemeklerine iyi geliyor”

Hatay’ın ağır yemek kültürüne sahip olduğunu ve bu yüzden Hataylıların meyan kökünü tercih ettiğini ifade eden Hançer Usta, “Hatay sofralarının özellikle vazgeçilmeyen içeceği olan meyan kökü, iftarlarımızın olmazsa olmasıdır. Neden meyan kökü bu kadar tercih ediliyor diye soracak olursanız, biliyorsunuz Hatay’ın yemekleri yağlı ve ağır olur. Acımız, ekşimiz ve tatlımız baya ağır olur. İftarını meyan kökü ile yaptıktan sonra anında mideyi rahatlatır. Sonra da yüklen yüklenebildiğin kadar, kesinlikle hiçbir sıkıntı vermez adamı da tok tutar” dedi.

Meyan kökünün sodaya göre daha doğal olduğunu söyleyen Hançer Usta, “Meyan kökü mü, soda mı dersek tabi ki meyan kökü deriz. Tamamen doğal olduğu için, sodanın ise asit oranı çok yüksek, meyan kökü ise öyle değil, tamamen doğal” dedi.

Hataylıların iftar sofrasındaki vazgeçilmezi olan meyan şerbeti 1.5 litresi 4 TL'ye, şalgamın ise 1.5 litresi 5 TL’ye satılıyor.

