YEMEK

Meyan şerbeti iftar sofrasının olmazsa olmazı

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 09.05.2019 11:13 | Son Güncelleme

Hatay’da, iftar sofralarının vazgeçilmez içeceği olan meyan kökü şerbeti yoğun ilgi görüyor.

Meyan şerbeti iftar sofrasının olmazsa olmazı

Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’nın Tarihi Uzun Çarşı girişinde meyan şerbeti satan Hançer Usta, her Ramazan'la birlikte meyan şerbeti ve şalgam tezgahını kuruyor.

meyan3

31 yıldır her Ramazan'nın ilk gününde Hatay’da meyan şerbeti satışı yapan Hançer Usta, meyan kökü denilince akla gelen ilk isim olduğunu söyledi. Meyan kökünün katkısız olduğu için sağlıklı olduğunu ifade eden Hançer Usta, “Meyan kökü tamamen doğal bir bitkiden yapılıyor. İçerisinde kesinlikle hiçbir katkı maddesi bulunmuyor sadece kök ve sudan oluşuyor. Şalgam da tamamen doğal, içerisinde koruyucu herhangi bir katkı maddesi bulunmuyor ve bu yüzden 1 yıl dayanabiliyor” dedi.

meyan2

“Meyan kökü, Hatay’ın ağır yemeklerine iyi geliyor”

meyan4

Hatay’ın ağır yemek kültürüne sahip olduğunu ve bu yüzden Hataylıların meyan kökünü tercih ettiğini ifade eden Hançer Usta, “Hatay sofralarının özellikle vazgeçilmeyen içeceği olan meyan kökü, iftarlarımızın olmazsa olmasıdır. Neden meyan kökü bu kadar tercih ediliyor diye soracak olursanız, biliyorsunuz Hatay’ın yemekleri yağlı ve ağır olur. Acımız, ekşimiz ve tatlımız baya ağır olur. İftarını meyan kökü ile yaptıktan sonra anında mideyi rahatlatır. Sonra da yüklen yüklenebildiğin kadar, kesinlikle hiçbir sıkıntı vermez adamı da tok tutar” dedi.

Meyan kökünün sodaya göre daha doğal olduğunu söyleyen Hançer Usta, “Meyan kökü mü, soda mı dersek tabi ki meyan kökü deriz. Tamamen doğal olduğu için, sodanın ise asit oranı çok yüksek, meyan kökü ise öyle değil, tamamen doğal” dedi.

Hataylıların iftar sofrasındaki vazgeçilmezi olan meyan şerbeti 1.5 litresi 4 TL'ye, şalgamın ise 1.5 litresi 5 TL’ye satılıyor.

PARTNERSevgilisine taşındı!Sevgilisine taşındı!
Ramazan'ın gözdesi! Eğer çayla tüketirseniz...Ramazan'ın gözdesi! Eğer çayla tüketirseniz...
Yiyebilmek için uyku uyumuyorlarYiyebilmek için uyku uyumuyorlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
meyan şerbeti meyan kökü hazımsızlığa ne iyi gelir yöresel tarifler

En Çok Okunan Haberler

Şişkin, büyük,içe göçmüş! Göğüs ucu tipleri ne anlama geliyor?

Şişkin, büyük,içe göçmüş! Göğüs ucu tipleri ne anlama geliyor?

Diziden bu yüzden mi ayrılıyor! Takipçisine bakın ne dedi

Diziden bu yüzden mi ayrılıyor! Takipçisine bakın ne dedi

Antepliler ondan vazgeçemiyor: Ramazan Kahkesi

Antepliler ondan vazgeçemiyor: Ramazan Kahkesi

Malatya'da Ramazan'ın olmazsa olmazı

Malatya'da Ramazan'ın olmazsa olmazı

Toplaması sabır istiyor! Kansere karşı koruma sağlıyor

Toplaması sabır istiyor! Kansere karşı koruma sağlıyor

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Evde 1 Yemek Kaşığı Suyla Sarımsak Nasıl Yetiştirilir?

Evde 1 Yemek Kaşığı Suyla Sarımsak Nasıl Yetiştirilir?

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Okuyucu Yorumları 2 yorum
DOĞRU HABER YAPIN..HATAY DEĞİL URFAAAAAA
ambalaja bak ?
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tam 23 çeşit yemeği yapılıyor, yıllık tüketim 70 ton

Tam 23 çeşit yemeği yapılıyor, yıllık tüketim 70 ton

Beslenmedeki değişiklik insanları etkiliyor

Beslenmedeki değişiklik insanları etkiliyor

Tokat’ta Ramazan'a özel lezzet

Ramazan'ın gözdesi! Eğer çayla tüketirseniz...

'Uykudan feragat ettiren lezzet' iftar sofralarını süslüyor

Yiyebilmek için uyku uyumuyorlar

Ramazan ayında herkes bu hataya düşüyor

Ramazan ayında herkes bu hataya düşüyor

Bal gibi tatlı kavun seçmenin püf noktaları

Bal gibi kavun seçmenin en kolay yöntemi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.