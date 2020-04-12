Meydanları mesken tutan güvercinleri polisler besledi

Yeni tip korona virüs (COVID-19) salgını ile mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanan 31 ilden biri olan Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde boş kalan meydanları mesken tutan ancak sokağa çıkma yasağı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan güvercinleri polis ekipleri besledi.

Sokağa çıkma yasağı uygulanan Çorlu’da meydanlar güvercinlere onları beslemek ise sokağa çıkma yasağı uygulamasında aksaklık meydana gelmemesi için görev yapan polis ekiplerine kaldı. Cumhuriyet Meydanı’ndaki güvercinleri fırından aldıkları ekmeklerle polisler besledi.

