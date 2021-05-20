Meyer-Landrut ve Kaymakcı, Lüleburgaz Hızlı Tren Merkez Şantiyesi'nde incelemelerde bulundu

KIRKLARELİ (AA) - Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Projesi'ne ilişkin, "Bu hem lojistik açıdan hem de çevre açısından son derece önemli. Avrupa Birliği'nin gurur duyduğu proje ve ben de bunda katkım olduğu için çok memnunum." dedi.

Meyer-Landrut ve Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Projesi'nin bağlantı noktası Lüleburgaz Hızlı Tren Merkez Şantiyesi'nde incelemelerde bulundu.

Meyer-Landrut, burada yaptığı açıklamada, demiryolu inşaatında bulunduğu için mutlu olduğunu söyledi.

Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Projesi'nin son derece önemli olduğunu belirten Meyer-Landrut, "Avrupa Birliği'ni Türkiye'ye ve hatta Asya'ya bağlayan bir demiryolu hattı. Özellikle böyle demiryolu projelerini desteklediği için Avrupa Birliği çok memnun." diye konuştu.

Projenin sürdürülebilirliğine dikkati çeken Meyer-Landrut, "Bu hem lojistik açıdan hem de çevre açısından son derece önemli. Avrupa Birliği'nin gurur duyduğu proje ve ben de bunda katkım olduğu için çok memnunum." ifadesini kullandı.