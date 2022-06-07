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"Meyve asitleri dişlerinizi beyazlatmanın aksine sarartabilir" uyarısı

07.06.2022 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Restoratif Diş Tedavisi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ceyda Gündoğdu: - "Profesyonel tedavi almak ve beyazlatma hedefleri için bir diş hekimi ile mutlaka konuşulmalıdır. Kulaktan dolma bilgiler ile hareket edilmemeli"

İSTANBUL (AA) - Medipol Mega Üniversite Hastanesi Restoratif Diş Tedavisi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ceyda Gündoğdu, meyvelerde bulunan kendilerine has meyve asitlerinin dişlerin yumuşayarak aşınmasına ve zamanla daha sarı görünmesine neden olabileceği uyarısında bulundu.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden yapılan açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Gündoğdu, diş beyazlatmaya dair doğru bilinen yanlışları açıkladı.

Gündoğdu, yaz mevsiminde artan evlilik, mezuniyet gibi özel kutlamalarda beyaz bir gülüşe sahip olmak isteyenlerin satışa sunulmuş beyazlatıcı ürünlerle birlikte meyve ve yağ gibi besin maddelerini de dişlerine sürdüğünü belirterek, meyve asitlerinin dişleri beyazlatmanın aksine sarartabileceğini vurguladı.

Diş beyazlatma konusunda kulaktan dolma bilgilerle hareket edilmemesi gerektiğine vurgu yapan Gündoğdu, şunları kaydetti:

"Hastaların beyazlatma ve fırçalama alışkanlıkları ne olursa olsun, düzenli olarak diş hekimini ziyaret etmeleri gerekiyor. Profesyonel tedavi almak ve beyazlatma hedefleri için bir diş hekimi ile mutlaka konuşulmalıdır. Kulaktan dolma bilgiler ile hareket edilmemeli. Diş hekimini düzenli olarak ziyaret etmek, dişlerin sararmasına neden plak ve tartar oluşumunu önlemeye de yardımcı olacaktır."

Meyvelerde bulunan kendilerine has meyve asitleri dişlerin yumuşayarak aşınmasına ve zamanla daha sarı görünmesine neden olabileceği uyarısında bulunan Gündoğdu, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Narenciyelerin kabukları ve sıvıları halk arasında gerek tek başına gerek karbonatla beraber dişlerin yüzeylerine beyazlatma amacı ile uygulanıyor. Narenciyeye ek olarak ananas, çilek, elma ve muz gibi meyvelerin renklenmeyi giderdiğine ve dişlerin daha beyaz görünmesini sağladığına dair bir inanış da bulunuyor. Narenciyelerin içerisinde bulunan askorbik asit ve maleik asitler gibi asidik elemanlar diş yüzeyinde dentinin üzerini örten mine dokusunun aşınmasına yol açarak aşırı kullanımlarda diş yapısının incelmesine, hassasiyetlerin ortaya çıkmasına ve uzun dönemde dişlerin daha çok renklenmesine yol açabilir."

- "Karbonat dişleri çizerek sarartabilir"

Gündoğdu, dişlerin karbonat ya da karbon gibi granüllü ajanlarla fırçalanması yüzeylerin çizilerek zamanla daha sarı gözükmesine sebep olabileceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Karbonatın aşındırıcı özelliği diş yüzeylerinin çizilmesine neden olabilirken aktif karbon ağız içerisindeki restorasyonların veya dişlerin çatlaklarına dolarak daha koyu görünüme yol açabilir. Diş yüzeylerine uygulanan sirke ya da evde temizlik amaçlı bulundurulan hidrojen peroksitin dişlere uygulanması dişlerin aşırı hassasiyetine ve geri dönüşümsüz hasarlarına yol açarak ilerleyen durumlarda dişlerin kaybına dahi yol açabilir. Yine Hindistan cevizi yağı ve esansiyel bazı yağların ağız içerisinde çalkalandığında dişleri beyazlattığına dair genel bir inanış vardır. Ancak bu inanışı destekleyen bilimsel hiçbir veri yoktur."

Diş beyazlatma konusunda oldukça seçici ve dikkatli olunması gerektiğine dikkati çeken Gündoğdu, şu değerlendirmede bulundu:

"İnsanların dişlerini daha beyaz istemelerinin ve bu sebeple beyazlatıcı işlemlere yönelmelerinin birçok sebebi olduğu gibi en spesifik sebebi kozmetik olarak kendilerini daha iyi hissetme ihtiyacıdır. Beyazlatıcı ürünlerin içerisinde var olan kimyasal ajanlar, mevzubahis ağız içi olduğunda hastaların endişe duyduğu bir konu haline gelmiş ve böylece hastalar için doğal beyazlatma ajanlarını kullanmak cazip hale geliyor. Ancak oldukça dayanıklı aynı zamanda hassas bir denge içerisinde olan ağız içi dokular ve dişlerin yüzeylerine uygulanacak ajanlar konusunda hastalara oldukça seçici ve dikkatli olmalarını öneriyoruz."

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