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Meyve fidanı hırsızlığı jandarmaya yakalandı

03.02.2021 14:05 | Son Güncelleme:
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Meyve fidanı hırsızlığı jandarmaya yakalandı

Konya’nın Ereğli ilçesinde bin 600 adet elma fidanı çaldığı iddia edilen şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.Olay, Ereğli ilçesi Zengen Mahallesi’nde meydana geldi.

Konya’nın Ereğli ilçesinde bin 600 adet elma fidanı çaldığı iddia edilen şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.
Olay, Ereğli ilçesi Zengen Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zengen’de ikamet eden Y.O. (41) isimli şahsın meyve bahçesi yapmak için aldığı bin 600 adet elma fidanını C.A’nın (27) çaldığı iddia edildi. Bunun üzerine jandarma ekipleri hırsızlık şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı. Şüpheli C.A. meyve fidanları ile birlikte Niğde’nin Bor ilçesinde Ereğli Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Zengen Jandarma Komutanlığı’nın yaptığı operasyon ile yakalandı. Çalınan bin 600 adet meyve fidanı da mağdur çiftçi Y.O’ya teslim edildi. Yabancı uyruklu hırsızlık şüphelisi ise çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Meyve fidanı hırsızlığı jandarmaya yakalandı

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