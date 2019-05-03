YEMEK

Meyve ve sebzeleri daha uzun süre saklamanıza yardımcı olacak 13 ipucu

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 03.05.2019 10:20 | Son Güncelleme

Yiyeceklerinizi daha sağlam tüketmek ve daha uzun süre taze saklamak için en etkili ipuçlarını bir araya getirdik, buyursunlar...

Meyve ve sebzeleri daha uzun süre saklamanıza yardımcı olacak 13 ipucu

Yiyecekleri doğru bir şekilde depoladığınızda hem paradan tasarruf etmiş olursunuz hem de yiyecek israfını engellersiniz. Satın aldığımız yiyecekler, evimize girdikten sonra da olgunlaşmaya devam eder. Eğer bu aşamada onları doğru muhafaza edemezsek ne yazık ki onları çöp olmaktan kurtaramıyoruz. Ancak bu işi kurallarına göre yaptığımızda hem paranız cebinize kalacak hem de yiyeceklerin çöp olmasını engelleyeceksiniz.

Muzların saplarını plastik veya alüminyum folyo ile sarın

muz

Muzlar olgunlaşma süreleri boyunca etilen gazı üretirler. Sapları plastik veya alüminyum folyo ile kaplayarak meyvenin diğer kısımlarına yayılmasını ve meyvenin çok hızlı bir şekilde yumuşamasını önleyebilirsiniz. Bu yöntem sayesinde 4, 5 gün daha tazecik kalmasını sağlayacaksınız.

Soğanları naylon çoraplarda saklayın

file

Çok fazla nem, soğanın kısa sürede çürümesine neden olabilir. Bunun için soğanı az ışık alan yerde saklamak en iyisidir. Naylon çoraplarda saklayarak hava almasını sağlayın. Böylelikle kuru soğanlar çok daha uzun süre çürümeden taze kalacaktır. Saklanma süresi 6 aya kadar uzayacaktır.

Sarımsakları da nem oranı düşük karanlık yerde saklayın

Sarımsak saklamanın ideal yolu, karanlık ve kuru bir yerde, kap veya kağıt bir torbada saklamaktır. Bu şekilde muhafaza ederseniz 2 aya kadar sağlam tutabilirsiniz. Sarımsak toplarını parçalara ayırarak saklamayın. Bu yöntem depolama süresini 3 ila 10 güne kadar kısaltabilir.

Maydanoz, kişniş, fesleğen... Saplarıyla birlikte suya koyun

maydanoz

Onları tıpkı çiçekler gibi su dolu bir kabın içinde saklayın. Yıkamadan suya koymalısınız. Böylelikle 5 gün boyunca taze konumda tutabilirsiniz.

Patatesleri karanlık ve serin yerlerde saklayın

Plastik torbalara koymaktan kaçının. Kağıt ya da örgü filelerde saklamak çok daha iyidir. Eğer kutuda saklayacaksanız da bunun için kabın altına gazete kağıdı sermeyi ihmal etmeyin.

Olgunlaşmış avokadoyu kese kağıdının içine koyun

avokado

Yeşil ve sert avokadoları buzdolabına koymaki olgunlaşma işlemini durduracaktır. Onları gazete ile sarmalı ve kağıt torbaya koymalısınız. Eğer daha hızlı bir şekilde olgunlaşmalarını istiyorsanız torbanın içine bir adet muz koyun.

Domatesin lezzetini korumak için 10 santigrat derecede saklayın

Domatesler ne kadar olgun olursa lezzetleri de o kadar konsantre olur. Dondurucuda olunca lezzetlerini tamamen kaybederler. Yapılacak en iyi şey, 10 santigrat derecede muhafaza etmektir. Depolama süreleri, satın alındıklarında ne kadar oldun olduklarına bağlı olarak 3 hafta ile 2 ay arasında değişebilir.

Mantarları yıkamadan maydanozla birlikte saklayın

Tüketmeden önce mantarları yıkamayın! Suyla temas ettiklerinde nem oluşabilir ve bu da mantarların hızlı bir şekilde çürümesine neden olur. Kağıt bir torba içinde saklayın ve bu torbaya birkaç adet maydanoz dalı ekleyin. Maydanoz, mantarların lekelenmesini önleyecektir.

Yıkamadan muhafaza edin

çilek

Çilekleri yemeden hemen önce yıkamak daha iyidir. Aksi takdirde suyu emer ve yumuşamaya başlar. Bu da çileklerin olgunlaşma sürecini hızlandırır. Bu şekilde buzdolabında 5,6 gün boyunca saklamanız mümkün.

Emici kağıtlara sararak saklayın

Marul ve ıspanak gibi yeşilliklerin yapraklarını bol su ile yıkayın. Buzdolabına koymadan önce de tamamen kuru olduklarına emin olun. Onları emici kağıt ile iyi bir şekilde sarın. Sonrasında hava almaz bir kabın içine koyun. Bu yöntem sayesinde 1,2 hafta boyunca taze kalması mümkün.

Yarım kalan limonları alüminyum folyoya sarın

limon

Bazen limonun sadece yarısını kullanırız ve diğer yarısını çöpe atarız. Yapılacak en iyi şey alüminyum folyoya sarmaktır. Bu yöntem sayesinde yarım kalan limonun kurumasını engellemiş olursunuz. Diğer bir alternatif ise üzerine tuz dökerek buzdolabında saklamaktır. Kullanmadan önce iyice durulamaya özen gösterin.

Yarım kalan avokadonun oksitlenmesini önleyin

Yarım kalan avokadonun kararmasını önlemek için üzerine birkaç damla limon sürün veya az bir miktar zeytinyağı ile üzerini fırçalayın.

Soyulmuş patatesi muhafaza etmek için su ve beyaz sirkeli kaba koyun

patates

Taze soyulmuş patatesler hızla gri renge dönmeye başlar. Bunu önlemek için, onları bir kaba yerleştirin. Kabın içine su ve birkaç damla beyaz sirke ekleyerek buzdolabında saklayabilirsiniz. Bu şekilde dolapta 3 gün boyunca muhafaza edebilirsiniz.

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