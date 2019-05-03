Meyve ve sebzeleri daha uzun süre saklamanıza yardımcı olacak 13 ipucu

Yiyecekleri doğru bir şekilde depoladığınızda hem paradan tasarruf etmiş olursunuz hem de yiyecek israfını engellersiniz. Satın aldığımız yiyecekler, evimize girdikten sonra da olgunlaşmaya devam eder. Eğer bu aşamada onları doğru muhafaza edemezsek ne yazık ki onları çöp olmaktan kurtaramıyoruz. Ancak bu işi kurallarına göre yaptığımızda hem paranız cebinize kalacak hem de yiyeceklerin çöp olmasını engelleyeceksiniz.

Muzların saplarını plastik veya alüminyum folyo ile sarın

Muzlar olgunlaşma süreleri boyunca etilen gazı üretirler. Sapları plastik veya alüminyum folyo ile kaplayarak meyvenin diğer kısımlarına yayılmasını ve meyvenin çok hızlı bir şekilde yumuşamasını önleyebilirsiniz. Bu yöntem sayesinde 4, 5 gün daha tazecik kalmasını sağlayacaksınız.

Soğanları naylon çoraplarda saklayın

Çok fazla nem, soğanın kısa sürede çürümesine neden olabilir. Bunun için soğanı az ışık alan yerde saklamak en iyisidir. Naylon çoraplarda saklayarak hava almasını sağlayın. Böylelikle kuru soğanlar çok daha uzun süre çürümeden taze kalacaktır. Saklanma süresi 6 aya kadar uzayacaktır.

Sarımsakları da nem oranı düşük karanlık yerde saklayın

Sarımsak saklamanın ideal yolu, karanlık ve kuru bir yerde, kap veya kağıt bir torbada saklamaktır. Bu şekilde muhafaza ederseniz 2 aya kadar sağlam tutabilirsiniz. Sarımsak toplarını parçalara ayırarak saklamayın. Bu yöntem depolama süresini 3 ila 10 güne kadar kısaltabilir.