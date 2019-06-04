Meyvelerin kararmasını önleyen en pratik yöntem

Doğradığınız elma ya da armutların hepsini yiyemeyip kaldırmak istediğinizde onların kararması kaçınılmaz olur. Üstelik bunun için günlerce beklemelerine bile gerek yok. Kararmaları için birkaç dakika yeterlidir!

İşte uygulayacağımız bu yöntemle meyveleri ilk anki gibi taze görünümde saklamanız mümkün olacak.

Hazırladığını meyve salatasının kararmaması için;

Öncelikle ihtiyacınız olacak şey limon suyu. Sonraki malzeme ise bir çorba kaşığı bal. Bal ve birkaç damla limon suyunu karıştırın. Bu karışımı meyvelerin üzerine dökün. Artık meyvelerin rengi kahverengiye dönmeyecektir. Üstelik ballı limonlu karışım meyvelere hoş bir aroma da katacaktır.

Baldaki aminoasitler, limon suyundaki asit ve C vitamini ile birleşir ve bu kombinasyon meyvelerin renk dönüşümünü yavaşlatır.

