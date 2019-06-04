YEMEK

Meyvelerin kararmasını önleyen en pratik yöntem

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 04.06.2019 08:15 | Son Güncelleme

Yemeyip dolaba kaldırdığınız meyvelerin rengi kahverengiye döndüğünde iştah açıcı gözükmezler. Üstelik bu önceden kesilmiş meyveleri ne kadar iyi paketleseniz de kararmaların önüne geçemezsiniz. Neyse ki çözümü hiç zor değil!

Meyvelerin kararmasını önleyen en pratik yöntem

Doğradığınız elma ya da armutların hepsini yiyemeyip kaldırmak istediğinizde onların kararması kaçınılmaz olur. Üstelik bunun için günlerce beklemelerine bile gerek yok. Kararmaları için birkaç dakika yeterlidir!

İşte uygulayacağımız bu yöntemle meyveleri ilk anki gibi taze görünümde saklamanız mümkün olacak.

Hazırladığını meyve salatasının kararmaması için;

Öncelikle ihtiyacınız olacak şey limon suyu. Sonraki malzeme ise bir çorba kaşığı bal. Bal ve birkaç damla limon suyunu karıştırın. Bu karışımı meyvelerin üzerine dökün. Artık meyvelerin rengi kahverengiye dönmeyecektir. Üstelik ballı limonlu karışım meyvelere hoş bir aroma da katacaktır.

Baldaki aminoasitler, limon suyundaki asit ve C vitamini ile birleşir ve bu kombinasyon meyvelerin renk dönüşümünü yavaşlatır.

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meyve Meyvelerin kararması

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