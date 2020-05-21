Mezarlık çevresinin yoğunluğu azaltılacak

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından özel günlerde ciddi yoğunluk yaşanan şehir mezarlığı çevresinde sokak açma ve yol düzenleme çalışması yapılıyor.

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Bahçecik Mahallesi’nde bulunan ve özellikle bayramlarda ve özel günlerde ciddi yoğunluk yaşanan şehir mezarlığı çevresinde yoğunluğu azaltmak için sokak açma ve yol düzenleme çalışmaları gerçekleştirildi.

Sürdürülen çalışmalarla ilgili bilgi veren yetkililer, şehir mezarlığı çevresindeki sokaklarda gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında asfalt öncesi malzeme serin işlemi gerçekleştirdiklerini ve hedeflerinin kısa süre içerisinde çalışmaları tamamlamak olduğunu söyledi.

Mahalle sakinleri ve vatandaşlar ise yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek yetkililere teşekkür etti.

