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Mezarlıklara ücretsiz servis

MANİSA HABERLERİ  | 22.05.2020 17:53 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olması nedeniyle 22 Mayıs Cuma günü kabristan ziyareti yapan vatandaşlar için ücretsiz servis hizmeti verdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olması nedeniyle 22 Mayıs Cuma günü kabristan ziyareti yapan vatandaşlar için ücretsiz servis hizmeti verdi. Bunun yanı sıra Mezarlıklar Dairesi ve Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, mezarlık ziyareti yapan vatandaşların ateş ölçerle ateşini ölçtü, maskesi olmayan vatandaşlara maske temini sağlayarak, mezarlık ziyaretlerinin güven içerisinde yapılmasını sağladı.
Korona virüsle mücadelede örnek bir çalışma yürüten ve halk sağlığını birinci plana alan Manisa Büyükşehir Belediyesi, arife günü başlayarak Ramazan Bayramı’nın üç günü sürecek olan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 22 Mayıs Cuma günü vefat eden yakınlarını ziyaret etmek için kabristana gidecek vatandaşlar için ücretsiz servis imkanı sağladı. Bunun yanı sıra 17 ilçede kabristanları ziyaret eden vatandaşların ateş ölçerle ateşlerini ölçen, maskesi olmayan vatandaşlara da maske temini sağlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, mezarlık ziyaretlerinin güven içerisinde yapılmasını sağladı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı ekipleri de, mezarlıkların tertip, düzen ve temizliği noktasında yoğun çaba sarf etti. Manisa Büyükşehir Belediyesinin gösterdikleri ilgi ve mezarlıklardaki hassasiyetle süren çalışmalarından memnuniyet duyan vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi ekiplerine ve Başkan Cengiz Ergün’e teşekkür etti.

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Merkez
Saygı Eczanesi
Merkez
Yavuz Eczanesi
Merkez
Ateş Eczanesi
Turgutlu
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Turgutlu
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Akhisar
Yiğit Eczanesi
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