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Mezarlıkta toprağa yarı gömülü bulunan bebeğin annesi ve anneannesine hapis cezası

10.12.2021 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mezarlıkta toprağa yarı gömülü bulunan bebeğin annesi ve anneannesine hapis cezası

Adıyaman'da toprağa yarı gömülü bulunan bebeğin annesine 10, anneannesine ise 15 yıl hapis cezası verildi.

Adıyaman 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 29 Kasım'daki karar duruşmasına, tutuklu sanık, bebeğin annesi Gülçin Erdal ile anneannesi Ülkü Erdal, Ses Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşma savcısı, Ülkü ve Gülçin Erdal'a "Kendini savunamayacak durumda bulunan alt soydan çocuğa karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan müebbet hapis cezası verilmesini talep etti.

Son sözü sorulan sanık anneanne Ülkü Erdal, "Olay nedeniyle çok pişmanım. Hastaneden ilk çıktığımızda mezarlığa bırakma gibi bir düşüncemiz yoktu. Camiye bırakmayı düşündük. Cami kalabalık olduğu için oraya bırakamadık sonrasında kendimizi bir anda mezarlıkta bulduk. Mezarlık kalabalık olduğundan birilerinin bulup alacağını düşündük. Öldürme gibi bir kastımız yoktu. Suçsuzum, beraatimi istiyorum." dedi.

Anne Gülçin Erdal da amaçlarının çocuğunu öldürmek değil birisinin bulmasını sağlamak olduğunu öne sürerek beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklardan anneanne Ülkü Erdal'a 15, anne Gülçin Erdal'a 10 yıl hapis cezası verdi.

26 Eylül'de Bahçecik Mahallesi'nde Hüsnü Mustafa Özyeğin Anadolu Lisesi'nde eğitim gören bir grup öğrenci, okullarının yanındaki eski mezarlıkta bebek sesi duymuş, toprağa yarı gömülü buldukları bebeği çıkararak polis ve sağlık ekiplerine teslim etmişti. Bebeğin annesi ve anneannesi tutuklanmıştı.

Hastanedeki tedavisi tamamlanan bebek, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek koruma altına alınmıştı.

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