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Mezbahaya götürülürken kaçıp Van Gölü'ne giren manda kurtarıldı

11.10.2022 20:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mezbahaya götürülürken kaçıp Van Gölü'ne giren manda kurtarıldı

Mezbahaya götürülürken kaçıp Van Gölü'ne giren manda kurtarıldı

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde mezbahaya götürülürken kaçıp Van Gölü'ne giren gözü kapalı manda, kurbağa adamlar ve gemi adamlarının ortak çalışması sonucu kurtarıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tatvan'da mezbahaya götürüldüğü sırada kaçan E.K'ye ait manda, gözünün kapalı olması nedeniyle Van Gölü'ne girdi.

Gölün açıklarına doğru yüzen mandayı görenler, Van Emniyet Müdürlüğüne ihbarda bulundu.

Koruma Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğinde görevli kurbağa adamlar ve gemi adamları, Tatvan sahilinden 200 metre açıkta olduğu tespit edilen mandayı kurtarmak için çalışma başlattı.

Ekiplerin çabası sonucu Tatvan sahilindeki iskeleden kıyıya çıkarılan manda, sahibine teslim edildi.

Mezbahaya götürülürken kaçıp Van Gölü'ne giren manda kurtarıldı

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Anahtar Kelimeler:
Van Gölü Tatvan manda

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