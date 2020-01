Mezitli Belediyesi çalışanlarına ’Finansal Okuryazarlık Semineri’

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesi ve Mezitli Soroptimist Kulübünün iş birliği ile belediye çalışanlarına ‘Finansal Okuryazarlık’ semineri verildi.

Mezitli Soroptimist Kulübü üyesi, emekli bankacı, finansal okuryazarlık ve erişim derneği gönüllü eğitmeni Yıldız Sevener tarafından Mezitli Belediyesi çalışanlarına kişinin para kullanımı ve yönetimi hakkında bilgiyle değerlendirme yapması, etkili ve rasyonel karar verme yetisini geliştirmeye yönelik bilgilendirme yapıldı. Karşılıklı soru cevapla aile bütçesinin yönetmenin püf noktaları anlatıldı. Belediye çalışanlarının kendi uygulamaya çalıştıkları tasarruf tedbirlerini anlattıkları seminerde, doğru ve yanlış bilinen yöntemler hakkında bilgilendirme yapıldı. En büyük para yönetiminin yapılan harcamaları not ederek olabileceğine dikkat Çeken Sevener, "Bir kola bile alsanız mutlaka not edin. Bu hem paranızın nereye harcandığını kontrol etmenizi hem de ay sonu geldiğinde yaptığınız harcamaları analiz ederek aldığınız gereksiz ürünlerin farkına varmanızı sağlayacaktır. Bunun yanında aslında büyük ekonomik avantajları olan banka ve kredi kartlarını dezavantaja dönüştürmemek için kontrollü olmak durumundasınız. Özellikle bir şeyi almak istediğinizde 10 dakika durun ve ‘bunu neden almalıyım? Bu benim için ne kadar gerekli?’ diye kendinize sormanız büyük fayda sağlayacaktır" dedi.

Mezitli Soroptimist Kulübü Başkanı Aydan Dayı Kaymaz da bu dönemde parayı doğru bir şekilde kullanmanın önemli olduğunu vurgulayarak, "Düzenlediğimiz seminerle Mezitli Belediyemizin çalışanlarına, para kullanımı ve yönetimi hakkında bilgiyle değerlendirme yapılması, etkili ve rasyonel karar verme yetkisini geliştirmeyi amaçladık. Her zaman yanımızda olarak projelerimize destek veren Belediye Başkanımız Neşet Tarhan’a teşekkür ederiz" diye konuştu.

Seminer sonrası eğitmen Yıldız Sevener’e çiçek takdim eden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ise "Elbette ülkemizin içerisinde bulunduğu ekonomik koşulları hepimiz biliyoruz. Çalışanlarımızın bu ekonomik sıkıntılardan en az şekilde etkilenmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Öte yandan sadece dar gelirlilerin değil, yüksek kazanca sahip insanlarımızın bile en büyük sıkıntısı olan finansal okuryazarlık konusunda çalışanlarımıza bilgilendirme yapmak istedik. Özellikle ellerine geçen paranın kullanımı, büyük bir kazanca dönüşebilecek olan en etkili tasarruf yöntemleri, kredi kartı gibi yardımcı kaynakların nasıl dezavantajdan avantaja dönüştürülebileceği eğitmenimiz tarafından çalışanlarımıza anlatıldı. İnanıyorum ki seminere katılan arkadaşlarımızın pek çoğu buradan yeni şeyler öğrenerek ayrılacaklardır" ifadelerini kullandı.