Mezitli Belediyesi, toplu taşıma araçlarında dezenfeksiyonu yoğunlaştırdı

19) vakalarına karşı, toplu taşama araçlarında gerçekleştirdiği dezenfeksiyon işlemlerini yoğunlaştırdı.

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Covid-19’un etkisini göstermeye başlamasının ardından binlerce iş yeri, ev ve aracı ilaçlayarak dezenfekte eden belediye ekipleri, son dönemde artan vakalara karşı toplu taşımada kullanılan araçlarda yaptığı ilaçlamayı artırdı. Araçları tüm bölümlerinin en ince ayrıntısına kadar temizleyerek ilaçlayan ekipler, maske ve dezenfektan kutularını da kontrolden geçirdi. Taşıma hattının Mezitli’den geçen tüm toplu taşıma araçlarında temizlik çalışmaları, vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda ilaçlama ve dezenfektan çalışmaları artarak devam edecek.

“3 günde bir araçlarımız ilaçlanıyor”

Ekiplerin titiz bir şekilde yürüttüğü çalışmalardan memnun olan toplu taşıma şoförleri, yolcularına daha hijyenik bir imkan sundukları için mutlu olduklarını ifade etti. Kendi imkanları ile araçları dezenfekte etmek için çalıştıklarını belirten bir minibüs kooperatifinin yöneticisi İlyas Yıldız, “37 faal çalışan arabamız var. Mezitli Belediyemiz zaten belirli aralıklarla bu dezenfektan çalışmasını yapıyordu. Son günlerde virüsün oldukça artmasıyla daha sık ilaçlamaya başladı. Belediyemiz araçlarımızı çok titiz bir biçimde dezenfekte ederek ilaçladı. 3 günde bir araçlarımız ilaçlanıyor. Günde ortalama her aracımıza 350-450 arasında yolcu biniyor. Bu ilaçlama, bize ekonomik açıdan katkı sağladığı kadar yolcularımıza da güven veriyor. Başkanımız Neşet Tarhan ve belediye çalışanlarımıza teşekkür ederim. Yolcularımız araçlarımıza gönül rahatlığı ile binebilirler” dedi.