Mezitli Sanat Çarşısında Rock Denetim konseri

Mezitli Belediyesi çalışanları tarafından oluşturulan müzik grubu Rock Denetim, sanat çarşısında konser verdi.

Mehmet Doğan, Emrah Palak, Can Mansuroğlu, Utku Güleç ve Ömer Akçiçek’ten oluşan ve yaklaşık bir saat sahnede kalan grup büyük beğeni toplarken, evlerinin balkonlarından ve alışveriş için çarşıya gelen vatandaşlar tarafından alkışlandı.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, konser öncesi grup üyeleriyle sohbet ederek, önümüzdeki süreçte ilçenin bir çok yerinde konser vermeleri için imkan sağlayacaklarını dile getirdi. Korana virüs salgını nedeniyle evinden çıkamayan ve sosyal faaliyetlerden uzak kalan vatandaşlara güzel zaman geçirmelerini sağlamak istediklerini ifade eden Tarhan, “Gerek sanat çarşımızda alışverişe gelen, gerekse sosyal medya hesaplarımızdan takip eden vatandaşlarımıza güzel bir sürpriz yapmak istedik. Belediye çalışanlarımız tarafından kurulan müzik grubu Rock Denetim, seslendirdiği birbirinden güzel şarkılarla hoş bir Mersin akşamı yaşamamıza neden oldu. İş yoğunluğu sonrası evlerinde dinlenmeleri gereken zamandan feragat ederek böyle başarılı bir müzik grubu kurmaları nedeniyle de kutluyorum. Rock Denetim’in bundan sonra da farklı mekanlarımızda konser vermelerine olanak sağlayacağız” dedi.

