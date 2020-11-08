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Mezitli’de ’10 Kasım Atatürk’ü Anma Hızlı Satranç Turnuvası’ yapıldı

MERSİN HABERLERİ  | 08.11.2020 12:49 | Son Güncelleme

Mezitli Belediyesinin geleneksel hale getirdiği, ’10 Kasım Atatürk’ü Anma Hızlı Satranç Turnuvası’ büyük ilgi gördü.Mezitli Belediyesi Halı Sahasında gerçekleştirilen ve Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ın ilk hamlesi ile başlayan turnuva öncesi, tüm sporcu ve aileleri ateş kontrolünden geçirilirken, maske ve siperlik dağıtıldı.

Mezitli Belediyesinin geleneksel hale getirdiği, ’10 Kasım Atatürk’ü Anma Hızlı Satranç Turnuvası’ büyük ilgi gördü.
Mezitli Belediyesi Halı Sahasında gerçekleştirilen ve Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ın ilk hamlesi ile başlayan turnuva öncesi, tüm sporcu ve aileleri ateş kontrolünden geçirilirken, maske ve siperlik dağıtıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk anısına saygı duruşundan bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından yapılan turnuvada, 36 genç şampiyon olmak için mücadele etti.
2006-2009 doğumlu gençlerin katıldığı, başarılı olan sporcuların para ödülü aldığı turnuvada yarışan çocuklar kadar izleyen aileler de büyük heyecan yaşadı. Başkan Tarhan’ın yanı sıra Türkiye Satranç Federasyonu Mersin İl Temsilcisi Ömer Faruk Ercan’ın da izlediği turnuvada şampiyonluğa uzanan Taha Şahin bin lira, ikinci olan Ali Görkem Polat 750 lira ve üçüncü olan Burak Kayra Ünal 500 lira ödülün sahibi oldu.
Turnuvaya katılan tüm sporculara başarılar dileyen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, virüs salgını koşullarına rağmen, Atatürk’ün ölüm yıldönümünde her yıl olduğu gibi satranç turnuvası düzenlediklerini söyledi. Virüsün olası etkilerine karşı daha az katılımla turnuvayı hızlandırılmış şekilde gerçekleştirdiklerini ifade eden Tarhan, “Maalesef virüs salgını döneminde çok zor koşullarda yaşamak durumundayız. Türkiye’de ve dünyada büyük yıkıcı etkilere karşı çocuklarımızı koruyabilmek için bütün tedbirleri alıyoruz. Bunun yanında özgürce dolaşamayan çocuklarımıza ve ailelerimize güzel bir zaman geçirmeleri için fırsat sunmak istedik. Önceki yıllarda daha kalabalık turnuvalar gerçekleştiriyorduk. Bu koşullarda ancak daha küçük çaplı bir turnuva yapmak durumunda kaldık. Çocuklarımızın satranç gibi zihni geliştiren çok önemli bir dala eğilim göstermesi de son derece önemli. Eğitimlerine de katkı sağlayacaktır. Her şeyden önce analitik düşünceyi öğreniyorlar. Yarınlarda arkadaşları arasında çok ön plana çıkacaklardır. Tüm katılımcılara ve tüm olumsuz şartlara rağmen onlara destek vermek amacıyla buraya gelen ailelerine çok teşekkür ederim" dedi.

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