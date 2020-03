Mezitli’de kadınlar unutulmadı

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla kadın çalışanlarını unutmadı. Her yıl kadın çalışanlara 8 Mart’ta idari izin vererek Türkiye’de bir geleneği başlatan Tarhan, bu yıl pazar gününe denk gelmesi nedeniyle tüm çalışanlarına son mesai gününde çiçek verdi.

Mezitli’nin kadınlar için güvenli ve özgürce yaşayabileceği bir kent olduğunu ifade eden Tarhan, “Kadın erkek ayrımı yapmadan tüm çalışanlarımız en güzel övgüyü hak ediyor. Ancak burada kadınlarımıza pozitif ayrımcılık yapmayı da ihmal etmiyoruz. Sosyal demokrat anlayışımızla hizmet üretirken kadınlarımızı ön planda tutuyor, çalışmalarımızı kadın odaklı olarak yoğunlaştırıyoruz. Ekibimizi de bu temel üzerine kurguladık. Birlikte çalıştığımız arkadaşlarımızın yüzde 50’si kadınlardan oluşuyor. Başta başkan yardımcılıklarımız olmak üzere tüm idarecilerimiz ve çalışanlarımızın yarıdan fazlasını kadınlar oluşturuyor. Biliyoruz ki, Atatürk’ün dediği gibi, ‘Şuna inanmak gerekir ki, dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir’ ülküsüyle, kadınlarımızla yan yana, omuz omuza kentimizi güzelleştirmek için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Her yıl 8 Mart’ta tüm kadın çalışanların idari izinli olduğunu hatırlatan Tarhan, “Ancak bu yıl 8 Mart Pazar gününe denk geldiği için kadınlarımıza tatil vermedik. Biz de onun yerine tüm kadınlarımızı çalıştıkları birimlerde ziyaret ederek sohbet ettik ve Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kutladık. Kentimize değer katarken bize destek veren kadınlarımıza bu özel günde bir jest yapmak istedik” diye konuştu.

Sadece belediye personeli arasında değil, vatandaşa hizmet noktasında da kadın olgusunu ön planda tutma gayretinde olduklarını kaydeden Tarhan, "Farklı bölgelerde oluşturduğumuz 9 kadın üretici pazarımız var. Bu pazarlarda 650 kadınımıza iş imkanı sağladık. Artık Mezitli’de kadınlarımız bu sayede ev ekonomilerine ciddi katkı sağlıyorlar. Bu projemiz, çeşitli otoriteler tarafından kadına karşı şiddet için çözüm olarak önerilmektedir. Yine toplam 10 gönüllü evimizde yüzde 90’ı kadınlardan oluşan gönüllü ordumuz çok değerli çalışmalara imza atmaktadır. Ürettikleri ürünleri değerlendirerek onlarca kızımızın okumasına katkı sunmaktalar. Biz de bu emekleri karşılıksız bırakmamak adına Mezitli’yi, kadınları sembolize eden mor çiçekler açan jakaranda korulukları ile donattık. Toplam 54 koruluğumuzda yaklaşık 150 dönüm alanda jakaranda ağacımız hem havamızı temizlemekte hem de kadının toplumsal yaşamdaki yerine dikkat çekmektedir. Mezitli, her yönüyle kadınların özgürce yaşayabileceği, her türlü sosyal ve hukuksal haklarını alabildiği ender kentlerimizden birisidir" ifadelerini kullandı.