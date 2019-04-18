SPOR

MHK A Klasman Hakemleri VAR Semineri yapıldı

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 18.04.2019 22:03 | Son Güncelleme

Merkez Hakem Kurulu tarafından düzenlenen A Klasman Hakemleri VAR seminerlerinin dördüncüsü yapıldı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sabri Çelik de seminerin bir bölümüne katıldı ve hakemlerin çalışmalarını izledi.

MHK A Klasman Hakemleri VAR Semineri yapıldı

Türkiye Futbol Federasyonunda (TFF) A klasman hakemlerine yönelik Video Yardımcı Hakem (VAR) semineri gerçekleştirildi.

TFF'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından düzenlenen A klasman hakemleri VAR seminerlerinin dördüncüsü, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.

MHK Başkanı Sabri Çelik de seminerin bir bölümüne katıldı ve hakemlerin çalışmalarını izledi.

A klasman hakemlerinin VAR konusunda sertifikalandırılması sürecinin bir parçası olan ve VAR Koordinatörü Barış Şimşek tarafından verilen seminerde, protokol konusunda teorik eğitimler, müdahale çizgisinin anlatılması amaçlı video test uygulaması ve pratiğe yönelik önemli bir araç olan simülatör çalışmaları da gerçekleştirildi.

PARTNERSelvi Boylum Al Yazmalım filminin Samet'ini şimdi gören şoke oluyorSelvi Boylum Al Yazmalım filminin Samet'ini şimdi gören şoke oluyor
Divan başkanları Bursa'da buluştuDivan başkanları Bursa'da buluştu
PFDK derbi cezalarını açıkladı!PFDK derbi cezalarını açıkladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mhk VAR

En Çok Okunan Haberler

YSK kararı verdi! O itiraz reddedildi

YSK kararı verdi! O itiraz reddedildi

AK Parti'de istifa sinyali!

AK Parti'de istifa sinyali!

Ozan Kabak için Atletico Madrid iddiası

Ozan Kabak için Atletico Madrid iddiası

PFDK derbi cezalarını açıkladı!

PFDK derbi cezalarını açıkladı!

Galatasaray'dan sürpriz transfer

Galatasaray'dan sürpriz transfer

F.Bahçeli yıldıza tam 98 milyon!

F.Bahçeli yıldıza tam 98 milyon!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Beşiktaş, lider Başakşehir'i devirip zirveyi karıştırdı

Beşiktaş, lider Başakşehir'i devirip zirveyi karıştırdı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

G.Saray'dan derbi öncesi 'farklı' mesaj!

G.Saray'dan derbi öncesi 'farklı' mesaj!

İşte Süper Lig'de VAR'sız puan durumu!

İşte Süper Lig'de VAR'sız puan durumu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MHK A Klasman Hakemleri VAR Semineri yapıldı

VAR Semineri yapıldı

Süper Lig'in 5 şampiyon takımının Divan Kurulu başkanları bir araya geldi

Divan başkanları Bursa'da buluştu

PFDK derbi cezalarını açıkladı!

PFDK derbi cezalarını açıkladı!

Ali Palabıyık'a bu hafta görev yok

Palabıyık'a bu hafta görev yok

UEFA resmen açıkladı! Türk takımları...

UEFA resmen açıkladı! Türk takımları...

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sabri Çelik'ten VAR açıklaması: İddiası olan belgeleri ile açıklasın

MHK Başkanı Sabri Çelik'ten VAR açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.