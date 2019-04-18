MHK A Klasman Hakemleri VAR Semineri yapıldı

Türkiye Futbol Federasyonunda (TFF) A klasman hakemlerine yönelik Video Yardımcı Hakem (VAR) semineri gerçekleştirildi.
TFF'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından düzenlenen A klasman hakemleri VAR seminerlerinin dördüncüsü, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.
MHK Başkanı Sabri Çelik de seminerin bir bölümüne katıldı ve hakemlerin çalışmalarını izledi.
A klasman hakemlerinin VAR konusunda sertifikalandırılması sürecinin bir parçası olan ve VAR Koordinatörü Barış Şimşek tarafından verilen seminerde, protokol konusunda teorik eğitimler, müdahale çizgisinin anlatılması amaçlı video test uygulaması ve pratiğe yönelik önemli bir araç olan simülatör çalışmaları da gerçekleştirildi.
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