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  4. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'ndan flaş açıklama! "Kendini TFF'nin önünde gören hakemler var"

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'ndan flaş açıklama! "Kendini TFF'nin önünde gören hakemler var"

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
12.03.2025 22:32
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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig’de görev alan hakem kadrosunu yeniden belirlerken 13 ismi listeden çıkarmıştı. Aralarında Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus’un gibi tecrübeli hakemlerin ihraç edilmesine yönelik MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu önemli açıklamalarda bulundu.

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'ndan flaş açıklama! "Kendini TFF'nin önünde gören hakemler var"

Türk futbolundaki hakem tartışmalarına yönelik MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. 13 hakemin ihracının perde arkasını açıklayan Gündoğdu, "Değişikliğe gidilmesi gerekiyordu çünkü Türk futbol hakemliği bir tıkanmışlığın içine girmişti" dedi.

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun açıklamaları şu şekilde:

8 MART HAKEM İHRACININ PERDE ARKASI

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"O zaman için organizasyonel bir karardı bu. Göreve geldiğim dönemde TFF'de bazı kararlar verilmiş, talimat değişiklikleri yapılmıştı. O dönemde Kulüpler Birliği ile de çalışmalar yapılmıştı. Yine önemli bir olay 4 tane VAR hakemine görev verilmemesiydi. Ben bu şartlarda göreve geldim. Yapı olarak idealist bir insanım. O dönemin ihtiyaçları mevcut durumu ve benim tespitlerimde bir değişikliğe gidilmesi gerekiyordu çünkü Türk futbol hakemliği bir tıkanmışlığın içine girmişti. Bunlara baktığımız zaman yenilerin gelmesiyle ilgili bir tıkanmışlık vardı. Bizim de yönetim kuruluna önerimiz böyle bir kararın alınmasıydı. Sayın Nihat Özdemir istifa etti o dönemde arkasından başka yöneticiler de istifa edince benim de artık 17 Nisan'da görevimden ayrılarak istifa etmemle sonuçlandı. 1 gün bekleyemeyiz lafımı şu an anlıyoruz. Ciddi bir süre kaybedildi. O zamanki değişimi, dönüşümü yol almış olsaydık bugün başka konularla uğraşacaktık. Türk hakemliğinin 1 dakika bile geçirecek zamanı yok. Devamlı irtifa kaybediyorsunuz. Görüyorsunuz düştüğünü. Ya paraşüt açacaksınız ya başka yöntem bulacaksınız."

"KENDİNİ TFF'NİN ÖNÜNDE GÖREN HAKEMLER VAR"

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"Yayıncı kuruluşta 10 Mart'tı sanırım, bir röportajım olmuştu. Orada açıklığa kavuşturmuştum. Hakemliği bitirme değil klasman yapmaydı. Ciddi anlamda yıpranmış, bilerek veya bilmeyerek kurumun önüne geçen davranışlar içinde olan arkadaşlar vardı. Sayı olarak 3 ila 4 kişiydi. Bu arkadaşlarımıza çalışmayacağımızı beyan etmiştim. Süper Lig kadrosunda olup Süper Lig yeterliliği olmayan hakemlerimiz için alt ligde hakemlik veya gözlemcilik gibi... Hiç Süper Lig hakemi olamayacak hakem arkadaşlara, VAR kadrosu oluşturuluyordu, onlara da bunu teklif ettik. Hakem İşleri Müdürümüz, birinci gruptaki arkadaşlar dışındaki arkadaşları davet etti. Sadece iki kişi icabet etti, hala kadrodalar. O arkadaşları uyarmamıza rağmen, birinci kategorideki arkadaşlar, toplu hareket etmeyi tercih ettiler. Böyle bir sonuç oldu. Kendini TFF önünde gören hakem arkadaşlarımız, uyarılara rağmen davranışlarını değiştirmedi. Şu an dahil..."

2021'DE NEDEN İSTİFA ETTİ

"Bahsettiğim olaylar hakemlik için steril ve stabil ortamın olmadığı görünüyor. Tedbir alınıyor ama gerçekleşmiyor. Tedbirin devamı veya kararlılık devam etmeyince görevde devam etmemin anlamı yoktu. 17 Nisan'da görevden ayrıldım. O dönemde 17 Nisan 2021'de ayrıldıktan sonra defteri kapattım. Ancak, Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu seçildikten sonra hakemlik sistemi hakkında kararlılığı, kendisi ve yönetiminin, o zamanki tedbirlerle ilgili paralel düşüncelerde olması ve teklif getirmesini kabul ettim. 3 yıllık sözleşme yaptı yönetim. Bu kararlılığı simgeliyor. 3 yıllık imza bir mesaj. Bir ücret karşılığında ama futboldaki gibi değil, hakemlik normları içerisinde makul bir ücret. Bir niyet göstergesi daha çok. Bu kamuoyuna bir mesaj, hakemlik sistemine kararlılığı gösteriyor."

ESKİYEN SİSTEM İÇİN DEDİKODULAR NORMAL

"Aslında derneğin kendi vizyonu ve misyonu çok değerli şu anki hakemlerimiz için... Ancak zaman içerisinde bugünkü şu anki derneğin yöneticilerin ve üyelerini sorunu değil çok geçmişten beri 20-30 yıldır orada aynı hakemlik sistemi gibi alışılmış bazı konulardan dolayı bu dedikoduların üretilmesini çok normal görüyorum ben. Başkanımız ne yaptı? Herkes kendi görevinde olsun dedi. Ben Türkiye Futbol Federasyonu'ysam hakemlerimizin her türlü hak ve sorumlulukları benden sorulur dedi. Benim adıma da Merkez Hakem Kurulu yetkilidir bütün hak ve sorumluluklarını takip eder dedi. Derneğimiz de hakemlerimize hizmet ediyor biz de Merkez Hakem Kurulu olarak hakemlerimizin gelişiminden sorumluyuz. Herkes görev yetkisinde kaldığı sürece hiçbir sorun çıkmayacaktır."

"HAKEMLERİ HAKEM KALIBINA SOKTUĞUMUZDA BUNLAR ÇÖZÜLECEK"

"Yine hakem arkadaşlarımdan kaynaklanmayan ancak yılların getirdiği alışkanlıklar, arkadaşımızın zaman içerisinde beraber çalıştığı kişiler içerisinde yakınlık, aidiyet duyma hissi olabilir. Bunun derecesi ve eylemleri. Bunun derecesini tespit etmek. Aidiyetler TFF'ye olursa şahıslar ortadan, devreden çıkar. Onlar idari yöneticilerdir. Hakemlerin aidiyeti kuruma olur. Bizim yapmak istediğimiz bu. Yanlışlık burada. Arkadaşlar öyle de alıştırılmış olabilir. Zaman zaman bunu ben de hissediyorum ve sistem üzerinden çözmeyi tercih ediyorum. Arkadaşlarımızı tam bir profesyonel gibi, mesleki kurallara bağlı, kuruma aidiyete bağlı profesyonel hakem kalıbına soktuğumuzda, o zaman bunlar çözülecek."

HİÇBİR HAKEMİ SUÇLAYAMIYORUM

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"Bunlar yaşandı. Olmadı değil. Hiçbirinde hakem arkadaşları suçlayamıyorum. Bir hakem arkadaşımı, çok iyi hakem, çektim sordum. 'Söyledim hocam' dedim. 'Niye söyledin demiyorum, bu davranışların kariyerine zarar verecek. Bu söylemlerin içine girince profesyonellikten uzaklaşacaksın, hakemliğin geriye gideceksin' dedim. 'Bir daha söylemeyeceğim' dedi. Bir daha da söylemedi. Buna ihtiyaçları var. Bizim için esas olan kurumdur, yöneticiler geçicidir. Biz unvanların gereğini yaparız, arkadaşlarımız ve Türk hakemliği için bunu sağlamak zorundayız. Niye yapar sorusuna cevabım yok. Yapanlara sormak lazım."

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig TFF Türkiye Futbol Federasyonu
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