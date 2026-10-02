MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun emniyette verdiği ifade ortaya çıktı!

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun emniyet ifadesinde hakem klasmanları, görevlendirmeler, Kerem Ersoy'a yönelik olduğu belirtilen ses kaydı ve Fidanlar İnşaat'a gönderilen 40,14 milyon TL'lik ödeme gündeme geldi. Gündoğdu, söz konusu para transferinin iki konut alımıyla ilgili olduğunu ve ödemeleri kendi birikimleriyle yaptığını ifade etti.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen MHK soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun emniyette verdiği ifadeye ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

Gündoğdu'ya hakemlerin klasmanlarının belirlenmesi, maç görevlendirmeleri, sınav uygulamaları, gözlemci raporları ve mali işlemlerle ilgili çok sayıda soru yöneltildi. Eski MHK Başkanı ise söz konusu kararların bireysel tercihlerle değil, MHK ve TFF yönetimlerinin ortak değerlendirmeleri sonucunda alındığını ifade etti.

Gündoğdu'nun ifadesinde özellikle hakemlerin klasman ve görevlendirmelerinin kariyerleri üzerinde bir baskı unsuru olarak kullanıldığı iddiaları, atama süreçlerine müdahale edildiği yönündeki suçlamalar, sınavlarla ilgili işlemler ve Kerem Ersoy'la bağlantılı olduğu belirtilen ses kaydı dikkat çekti.

'HUKUKA AYKIRI DELİL' OLDUĞU GEREKÇESİYLE YANIT VERMEDİ

Ferhat Gündoğdu’nun ifadesinde ses kaydı ve 40 milyon TL’lik transfer öne çıktı

MHK soruşturmasında gözaltına alınan Ferhat Gündoğdu, hakem klasmanları ve görevlendirmelerle ilgili kararların kurul ve TFF yönetimi tarafından alındığını, kişisel husumetle hareket etmediğini savundu.

Dosyadaki ses kaydında Kerem Ersoy’a “Hakemliğini bitirmekle bitirmemek arasında ramaktayım” dediği belirtilen Gündoğdu, kayıtla ilgili sorulara hukuka aykırı delil olduğu gerekçesiyle yanıt vermedi. Gündoğdu’ya ayrıca Fidanlar İnşaat’a gönderilen 40,14 milyon TL soruldu. İki konut aldığını ve ödemeleri birikimleriyle karşıladığını söyledi.

"TFF YÖNETİM KURULU'NUN ONAYINDAN GEÇTİ"

Ferhat Gündoğdu'nun ifadesinden öne çıkanlar şöyle:

2022 yılında Tahkim Kurulu kararıyla yeniden göreve dönen bazı hakemlerin 2024'te tekrar liste dışında bırakılması da Ferhat Gündoğdu'ya sorulan konular arasında yer aldı.

Burak Şeker, Abdulkadir Bitigen, Alpaslan Dedeş, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Murat Erdoğan, Alper Ulusoy, Bahattin Şimşek, İsmail Şencan, Koray Gençerler ve Mesut Çarık gibi isimler üzerinden benzer uygulamalara ilişkin değerlendirmesi istendi. Gündoğdu ise kişisel husumet ya da intikam amacı taşımadığını savunarak, klasman ve liste kararlarının MHK tarafından ortak şekilde alındığını ve ardından TFF Yönetim Kurulu'nun onayından geçtiğini ifade etti.

"HAKEMLERE KEYFİ CEZA VERMEDİM, KIZGINLIKLA SERT SÖZLER SÖYLEMİŞ OLABİLİRİM"

Hakem atamalarının VETAS üzerinden otomatik şekilde gerçekleştirilmesi yerine manuel müdahalelerle değiştirildiği yönündeki beyanlar da Ferhat Gündoğdu'ya yöneltilen sorular arasında yer aldı.

Eren Acar, Burak Taşkınsoy ve Gamze Durmuş Pakkan'ın ifadelerinde, sistemin otomatik atama yaptığı ancak MHK yönetiminin müdahalede bulunarak hakemleri değiştirebildiği ve bazı hakemleri "etap dışı" bırakarak görevlendirmediği öne sürüldü. Gündoğdu ise VETAS'ın mevzuat gereği zorunlu bir sistem olmadığını belirterek, kendi dönemlerinde sistem üzerinde geliştirmeler yapıldığını söyledi ve hakemlerin keyfi şekilde "etap dışı" bırakıldığı yönündeki iddiaları kabul etmedi.

MAÇ ÖNCESİNDE HAKEMLERLE İLETİŞİM KURDU MU?

Ferhat Gündoğdu'nun görev yaptığı dönemde bazı hakemlerle maçlardan önce doğrudan iletişime geçtiği de ifadesinde yer aldı. Gündoğdu, bu görüşmeleri hakemlere moral vermek ve önemli bir gündem bulunup bulunmadığını öğrenmek amacıyla yaptığını belirterek, maç öncesinde bazı hakemleri aradığını kabul etti.

Ümit Öztürk örneğinde ise Gündoğdu, bir kulübün kendisinin özellikle görevlendirilmesine yönelik rahatsızlığını hakeme aktardığını da ifade etti. Söz konusu görüşmelerin hakemler üzerinde maç öncesinde herhangi bir yönlendirme veya baskı oluşturup oluşturmadığı da soruşturma kapsamında değerlendirilen başlıklar arasında yer aldı.

“HTS KAYITLARINIZ ELİMDE” ŞEKLİNDE ALGILANAN UYARILAR

Ferhat Gündoğdu'nun hakemlere "HTS kayıtlarınız elimde" şeklinde konuştuğu yönündeki iddialar da ifadesinde gündeme geldi. Birden fazla tanığın, Gündoğdu'nun hakemlerin kimlerle görüştüğünü bildiğini veya HTS kayıtlarına ulaşılabileceğini söylediğini öne sürdüğü belirtildi.

Gündoğdu ise bu ifadelerin kullanıldığını kabul etmekle birlikte sözlerin farklı bir bağlamda değerlendirildiğini savundu. Kurum içindeki bilgilerin basına sızdırılmaması gerektiğini vurgulamak amacıyla, bir şikâyet olması halinde HTS kayıtlarının yargı makamlarının eline geçebileceğini hatırlattığını belirten Gündoğdu, bunu tehdit olarak değil, hakemlerin kariyerlerini korumaya yönelik bir uyarı olarak değerlendirdiğini söyledi.