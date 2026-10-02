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TFF'den MHK Başkanlığı için Bünyamin Gezer’e sürpriz teklif!

Ferhat Gündoğdu'nun gözaltına alınmasının ardından MHK'de yeni başkan arayışına giren TFF'nin, eski hakem Bünyamin Gezer'e teklif götürdüğü belirtildi. Gezer'in ise kendisine iletilen MHK Başkanlığı görevini kabul etmediği aktarıldı.

TFF'den MHK Başkanlığı için Bünyamin Gezer’e sürpriz teklif!
Burak Kavuncu

Merkez Hakem Kurulu'nda Ferhat Gündoğdu döneminin sona ermesinin ardından yeni başkan için çalışmalarını sürdüren TFF'nin, Bünyamin Gezer ile temasa geçtiği öne sürüldü. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Gezer, federasyondan gelen teklife olumsuz yanıt verdi.

TFF'DEN BÜNYAMİN GEZER'E MHK TEKLİFİ

TFF den MHK Başkanlığı için Bünyamin Gezer’e sürpriz teklif! 1

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 kişinin gözaltına alınmasının ardından TFF'nin yeni başkan arayışını hızlandırdığı belirtildi.

Bu süreçte federasyon yönetiminin, eski FIFA kokartlı hakem Bünyamin Gezer'i gündemine aldığı ve MHK Başkanlığı görevini kendisine teklif ettiği öğrenildi.

BÜNYAMİN GEZER'DEN RET

TFF den MHK Başkanlığı için Bünyamin Gezer’e sürpriz teklif! 2

2011 yılında aktif hakemlik kariyerini noktalayan ve daha sonra futbol yorumculuğuna başlayan Bünyamin Gezer'in, TFF'nin teklifini kabul etmediği aktarıldı.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Gezer, kendisine sunulan MHK Başkanlığı görevine olumsuz yanıt verdi. Bu gelişmenin ardından TFF'nin yeni başkan için alternatif isimlerle temaslarını sürdürdüğü belirtildi.

GÖZLER YENİ MHK BAŞKANINDA

TFF den MHK Başkanlığı için Bünyamin Gezer’e sürpriz teklif! 3

Bünyamin Gezer'in teklifi geri çevirmesinin ardından TFF'nin MHK Başkanlığı için nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu. Federasyonun önümüzdeki süreçte yeni adaylarla görüşerek kurulun başına geçecek ismi belirlemesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
MHK Bünyamin Gezer Ferhat Gündoğdu
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