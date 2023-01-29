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MHK Başkanı Lale Orta kimdir, kaç yaşında ve nereli? Lale Orta MHK tarihinin ilk kadın başkanı oldu!

29.01.2023 20:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MHK tarihinde bir ilk yaşandı. Lale Orta MHK'nın ilk kadın başkanı oldu. TFF'den yapılan resmi açıklama sonrasında Lale Orta ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Daha önce hiç kadın başkanın olmaması futbol camiasında da heyecan yarattı. Peki yeni MHK Başkanı Lale Orta kimdir, kaç yaşında ve nereli? Daha önce hangi görevlerde bulunmuş? İşte detaylar...

MHK Başkanı Lale Orta kimdir, kaç yaşında ve nereli? Lale Orta MHK tarihinin ilk kadın başkanı oldu!

Lale Orta yeni MHK Başkanı seçildi. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından resmi olarak açıklanan yeni MHK Başkanı Lale Orta kimdir herkes tarafından merak edildi. MHK tarihindeki ilk kadın başkan ile ilgili araştırmalar yoğunluk kazandı. Peki herkesin merak ettiği yeni MHK Başkanı Lale Orta kimdir, kaç yaşında ve nereli? Daha önce hangi görevlerde bulunmuş? İşte ayrıntılar...

MHK BAŞKANI LALE ORTA KİMDİR?

Lale Orta 1 Ocak 1960 İstanbul doğumludur. TFF'den yapılan resmi açıklamayla Merkez Hakem Kurulu başkanı olan Lale Orta, Türk eski futbolcu, antrenör, futbol hakemi ve akademisyendir.

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Türkiye'nin ilk kadın futbol antrenörü ve ilk kadın futbol hakemi olan Orta, yirmi yıl erkek liglerinde futbol hakemliği yaptı, profesyonel ve amatör bin beş yüzün üzerinde maç yönetti. 2000 yılında ülkenin ilk kadın futbol doktoru unvanını aldı. Dünyadaki FIFA kokartlı ilk kadın hakemlerden biri olan Orta, 60 uluslararası maç yönetmiştir. Futbolun yanı sıra toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda çalışmaları ile tanınır.

LALE ORTA'NIN HAKEMLİK GÖREVİ

    1. Lig
    1. Lig
    1. Lig
  • Süper Lig
  • Türkiye Kupası
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