MHK Başkanı Sabri Çelik basın toplantısı düzenleyecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Sabri Çelik yarın basın toplantısı düzenleyecek.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek basın toplantısı, saat 15.00'te başlayacak.

