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MHK Başkanı Zekeriya Alp istifa etti

FUTBOL HABERLERİ  | 20.08.2020 14:14 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp'in MHK üyeleri ile birlikte istifa ettiğini açıkladı.

MHK Başkanı Zekeriya Alp istifa etti

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp'in MHK üyeleri ile birlikte istifa ettiği açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'i bugün Riva'da ziyaret etmiştir. Yapılan görüşmede Zekeriya Alp, MHK üyeleri ile birlikte istifa ettiğini Başkanımız Sayın Nihat Özdemir'e bildirmiştir. Sayın Zekeriya Alp'e ve kurul üyelerine katkıları için teşekkür eder, kamuoyunun bilgilerine sunarız."

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Katkı mı? Türk futbolunun katilleri bunlar bide katkı diyor..
kimbilir yerine kimi yerlestiricekler o neler yapicak gideni aratmasinda
süpeeerrrrrr olmuş ohhhhh.
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