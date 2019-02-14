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MHK başkanlığı için en kuvvetli aday Kuddusi Müftüoğlu

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 14.02.2019 09:58 | Son Güncelleme

Yusuf Namoğlu ve yönetim kurulunun istifa etmesiyle MHK yeni başkanını aramaya başladı. Kulislerde konuşulan ilk isim ise Kuddusi Müftüoğlu

MHK başkanlığı için en kuvvetli aday Kuddusi Müftüoğlu

Merkez Hakem Komitesi’nde Yusuf Namoğlu’nun istifa etmesinin ardından yeni başkanın kim olacağı sorusu da cevabını aramaya başladı.

Kulislerde konuşulan ilk isim Namoğlu’ndan önce MHK başkanlığı yapan eski hakem Kuddusi Müftüoğlu. Hatta Fenerbahçe Başkan Yardımcısı Semih Özsoy önceki gün Yusuf Namoğlu’nun istifa kararı belli olmadan “Namoğlu gidici, Kuddusi’yi getirecekler. Bize mal etmeye kalkıyorlar” demişti.

Müftüoğlu’nun yanı sıra MHK başkanlığı için geçen bir başka isim ise Mustafa Çulcu. Yorumculuk yapan Çulcu’nun da başkanlığı istediği belirtiliyor. Sürpriz aday olarak ise TFFHGD Başkanı Abdurrahman Arıcı’nın adı geçiyor.

(Akşam)

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Kuddusi Müftüoğlu yusuf namoğlu mhk

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