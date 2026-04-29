MHK notunu resmen açıkladı! İşte Yasin Kol'un derbi karnesi

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 26 Nisan’da oynanan ve sarı-kırmızılıların 3-0’lık net galibiyetiyle sonuçlanan derbinin yankıları sürüyor. Mücadele kadar hakem ataması da uzun süre tartışılırken, karşılaşmayı yöneten Yasin Kol’un performansına dair değerlendirme ortaya çıktı.

MHK’DEN YÜKSEK NOT

HT Spor’un haberine göre Merkez Hakem Kurulu (MHK), kritik derbide görev alan Yasin Kol’un yönetiminden memnun kaldı. Kurulun yaptığı değerlendirme sonucunda Kol’a 10 üzerinden 8,8 puan verildiği belirtildi.

“ÇOK İYİ/MÜKEMMEL” KATEGORİSİNDE

Verilen 8,8’lik puanın hakem değerlendirme kriterlerine göre “çok iyi/mükemmel” seviyesine karşılık geldiği ifade edildi. Bu not, Kol’un karşılaşma boyunca genel olarak başarılı bir performans sergilediğini ortaya koydu.

SONUCA ETKİ EDEN HATA YOK

Değerlendirmede, Yasin Kol’un maçın sonucunu doğrudan etkileyecek kritik bir hata yapmadığının altı çizildi. Bu durum, derbi gibi yüksek tansiyonlu bir karşılaşmada hakem yönetiminin dengeli bulunduğuna işaret etti.