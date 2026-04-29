MHK notunu resmen açıkladı! İşte Yasin Kol'un derbi karnesi

MHK, Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yöneten Yasin Kol’a 10 üzerinden 8,8 verdi. Performansı “çok iyi” bulunurken, sonucu etkileyen hata yapmadığı belirtildi.

MHK notunu resmen açıkladı! İşte Yasin Kol'un derbi karnesi
Cevdet Berker İşleyen

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 26 Nisan’da oynanan ve sarı-kırmızılıların 3-0’lık net galibiyetiyle sonuçlanan derbinin yankıları sürüyor. Mücadele kadar hakem ataması da uzun süre tartışılırken, karşılaşmayı yöneten Yasin Kol’un performansına dair değerlendirme ortaya çıktı.

MHK’DEN YÜKSEK NOT

HT Spor’un haberine göre Merkez Hakem Kurulu (MHK), kritik derbide görev alan Yasin Kol’un yönetiminden memnun kaldı. Kurulun yaptığı değerlendirme sonucunda Kol’a 10 üzerinden 8,8 puan verildiği belirtildi.

“ÇOK İYİ/MÜKEMMEL” KATEGORİSİNDE

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %1.49 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%1,49

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat!

ING - %1.29 FAİZLİ 50.000 TL

Faiz Oranı

%1,29

Vade

6 Ay

Toplam Tutar

50.000 TL

Detayları gör

Verilen 8,8’lik puanın hakem değerlendirme kriterlerine göre “çok iyi/mükemmel” seviyesine karşılık geldiği ifade edildi. Bu not, Kol’un karşılaşma boyunca genel olarak başarılı bir performans sergilediğini ortaya koydu.

SONUCA ETKİ EDEN HATA YOK

Değerlendirmede, Yasin Kol’un maçın sonucunu doğrudan etkileyecek kritik bir hata yapmadığının altı çizildi. Bu durum, derbi gibi yüksek tansiyonlu bir karşılaşmada hakem yönetiminin dengeli bulunduğuna işaret etti.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

