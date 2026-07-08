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MHK resmen açıkladı! Süper Lig yeni sezonda bambaşka: İşte gelen 11 yeni kural

Türkiye Futbol Federasyonu, 2026 Dünya Kupası'nda uygulanan yeni oyun kurallarını Süper Lig'e taşımaya hazırlanıyor. Taç, kale vuruşu, oyuncu değişikliği ve VAR uygulamalarında önemli değişiklikler yeni sezonda Türk futbolunda da hayata geçirilecek.

MHK resmen açıkladı! Süper Lig yeni sezonda bambaşka: İşte gelen 11 yeni kural
Cevdet Berker İşleyen

TFF, 2026 Dünya Kupası'nda uygulanan yeni oyun kurallarını Trendyol Süper Lig'e taşımaya hazırlanıyor. Federasyon, yabancı oyuncu düzenlemesinde geri adım atmayı düşünmezken, hakemler ve kulüpler için kapsamlı bir eğitim süreci de başlatıyor.

Yeni sezonda su molası dışında Dünya Kupası'nda kullanılan tüm uygulamaların hayata geçirilmesi hedefleniyor.

YABANCI KURALINDA GERİ ADIM YOK

MHK resmen açıkladı! Süper Lig yeni sezonda bambaşka: İşte gelen 11 yeni kural 1

Türkiye Futbol Federasyonu, yeni sezon planlamasında daha önce açıkladığı 10+4 yabancı oyuncu kuralını korumayı amaçlıyor. HT Spor'un haberine göre federasyon yönetimi, bu düzenlemede herhangi bir değişiklik yapmayı düşünmüyor.

DÜNYA KUPASI KURALLARI GELİYOR

MHK resmen açıkladı! Süper Lig yeni sezonda bambaşka: İşte gelen 11 yeni kural 2

TFF, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda uygulamaya alınan oyun kurallarını su molası uygulaması dışında Trendyol Süper Lig'de de devreye sokmayı planlıyor.

Merkez Hakem Kurulu'nun 24-28 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştireceği sezon öncesi hakem kampında yeni kurallar ayrıntılı şekilde anlatılacak. Federasyon yönetimi ise gerekli eğitim ve hazırlık sürecinin tamamlanmasıyla birlikte Türk futbolunda oyun kalitesinin yükselmesini hedefliyor.

MHK'DAN EĞİTİM VE UYUM VURGUSU

MHK resmen açıkladı! Süper Lig yeni sezonda bambaşka: İşte gelen 11 yeni kural 3

Merkez Hakem Kurulu, 2026 Dünya Kupası'nda uygulanmaya başlayan yeni oyun kurallarının UEFA tarafından üye federasyonlara iletildiğini açıkladı.

Yeni sezon öncesinde hakemlere kapsamlı eğitim verileceği belirtilirken, kulüpler için de bilgilendirme seminerleri düzenleneceği ifade edildi. MHK, amaçlarının tüm liglerde uygulama birliğini sağlayarak 2026-2027 sezonuna uluslararası standartlarla uyumlu şekilde başlamak olduğunu duyurdu.

YENİ SEZONDA UYGULANACAK KURALLAR

MHK resmen açıkladı! Süper Lig yeni sezonda bambaşka: İşte gelen 11 yeni kural 4

2026 Dünya Kupası ile birlikte hayata geçirilen ve Süper Lig'de de uygulanması planlanan kurallar şöyle:

  • Hakemler, taç atışları ve kale vuruşlarında oyunun gereksiz yere gecikmesini önlemek için 5 saniyelik geri sayım yapacak.
  • Taç atışı belirtilen süre içinde kullanılmazsa top rakip takıma geçecek.
  • Kale vuruşunun geciktirilmesi halinde rakip ekip korner kullanacak.
  • Oyuncu değişiklikleri en fazla 10 saniye içinde tamamlanacak.
  • Sürenin aşılması durumunda oyuna girecek futbolcu, oyun durana kadar en az 1 dakika kenarda bekleyecek ve takımı bu süreçte bir kişi eksik mücadele edecek.
  • Sakatlığı nedeniyle oyunun durmasına neden olan ve saha dışına çıkan futbolcu, yeniden oyuna girebilmek için en az 1 dakika beklemek zorunda olacak.
  • Rakibiyle yaşadığı gerginlik sırasında ağzını eliyle, koluyla veya formasıyla kapatan futbolcular doğrudan kırmızı kart görecek.
  • Hakem kararına tepki göstererek sahayı terk eden futbolcular ile buna teşvik eden teknik ekip mensuplarına kırmızı kart uygulanacak.
  • Hatalı kullanılan kornerler ve ikinci sarı kart pozisyonlarında VAR incelemesi yapılacak.
  • Gol veya penaltıyla sonuçlanabilecek korner ve serbest vuruşlar öncesinde hücum oyuncusunun yaptığı ihlaller VAR tarafından kontrol edilecek.
  • İhlal tespit edilmesi halinde gerekli disiplin cezası uygulanacak ve köşe vuruşu ya da serbest vuruş tekrar edilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig kural tff
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