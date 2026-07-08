MHK resmen açıkladı! Süper Lig yeni sezonda bambaşka: İşte gelen 11 yeni kural

TFF, 2026 Dünya Kupası'nda uygulanan yeni oyun kurallarını Trendyol Süper Lig'e taşımaya hazırlanıyor. Federasyon, yabancı oyuncu düzenlemesinde geri adım atmayı düşünmezken, hakemler ve kulüpler için kapsamlı bir eğitim süreci de başlatıyor.

Yeni sezonda su molası dışında Dünya Kupası'nda kullanılan tüm uygulamaların hayata geçirilmesi hedefleniyor.

YABANCI KURALINDA GERİ ADIM YOK

Türkiye Futbol Federasyonu, yeni sezon planlamasında daha önce açıkladığı 10+4 yabancı oyuncu kuralını korumayı amaçlıyor. HT Spor'un haberine göre federasyon yönetimi, bu düzenlemede herhangi bir değişiklik yapmayı düşünmüyor.

DÜNYA KUPASI KURALLARI GELİYOR

TFF, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda uygulamaya alınan oyun kurallarını su molası uygulaması dışında Trendyol Süper Lig'de de devreye sokmayı planlıyor.

Merkez Hakem Kurulu'nun 24-28 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştireceği sezon öncesi hakem kampında yeni kurallar ayrıntılı şekilde anlatılacak. Federasyon yönetimi ise gerekli eğitim ve hazırlık sürecinin tamamlanmasıyla birlikte Türk futbolunda oyun kalitesinin yükselmesini hedefliyor.

MHK'DAN EĞİTİM VE UYUM VURGUSU

Merkez Hakem Kurulu, 2026 Dünya Kupası'nda uygulanmaya başlayan yeni oyun kurallarının UEFA tarafından üye federasyonlara iletildiğini açıkladı.

Yeni sezon öncesinde hakemlere kapsamlı eğitim verileceği belirtilirken, kulüpler için de bilgilendirme seminerleri düzenleneceği ifade edildi. MHK, amaçlarının tüm liglerde uygulama birliğini sağlayarak 2026-2027 sezonuna uluslararası standartlarla uyumlu şekilde başlamak olduğunu duyurdu.

YENİ SEZONDA UYGULANACAK KURALLAR

2026 Dünya Kupası ile birlikte hayata geçirilen ve Süper Lig'de de uygulanması planlanan kurallar şöyle: