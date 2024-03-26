MHK toplantısı görüntülerinin ardından Erden Timur'dan açıklama: 'Her şey paylaşılsın, telefon kayıtları, mesajlaşmalar incelensin'

Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, sarı kırmızılı takımın Antalya kampında bir basın toplantısı düzenledi. Timur, MHK toplantısındaki görüntülerle ilgili de açıklamalar yaptı.

"MANİPÜLASYON İŞİ BAMBAŞKA NOKTAYA GÖTÜRÜYOR"

Timur'un açıklamalarında öne çıkanlar şu şekilde:

"Gerçekten kayrılarak, 90+'larda 8-10 puan alan bir takım var. Her hatadan sonra mağdur gibi açıklamalar yapılıyor. İnsan kendine dair bir hata yapılıyorsa öz eleştiri yapar.Olunamayan şampiyonluklara neden bulmak için bu kadar manipülasyon bu işi bambaşka noktaya götürüyor. "

"Bu kaygı imparatorluğu çökmeden, insanlara psikolojik baskıyla yapılan zulüm sona ermeden bu işi çözemeyiz. Futbolda temiz eller başlamalı. diye bir çağrı yapmıştık. O dönem söylediğimiz maddelere dair TFF'ye resmî başvuruda bulunmuştuk. Toplumu rahatlatmak gerekiyor.Tekrar tekrar aynı çağrıda bulunacağım. Her şey açıklansın, her şey paylaşılsın. Biz bunu istiyoruz. Telefon kayıtları, mesajlaşmalar incelensin."

TFF MHK TOPLANTISININ GÖRÜNTÜLERİNİ YAYINLADI

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu'nun 1 Mart 2024 Cuma tarihli toplantısının görüntülerini yayınladı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun yayınladığı görüntülerde Galatasaray–Antalyaspor maçında Tete’ye verilen tartışmalı penaltı pozisyonunun değerlendirmeleri paylaşıldı.

Toplantıda Tete’ye verilen penaltı “basit” olarak nitelendirildi.

Galatasaray – Antalyaspor karşılaşmasındaki Tete’ye verilen penaltı pozisyonu için yapılan görüşme şöyle:

Pawel Gil: "Hakemin kararı devam. Şimdi açıp izliyoruz. Bu açıdan net değil. Bu açıdan da net değil. Elimizde 4 tane görüntü var, hiçbirisi defans oyuncusu tarafından bir faul yapıldığına dair net görüntü sunmuyor. VAR müdahale etti. Burada VAR çağırıyor, VAR sadece teması gösteriyor. Defalarca söyledik, sadece temas başlı başına faul değildir. Temasa ve sonuca bakıyoruz. Bu kadar hafif bir temastan sonra bu oyuncunun bu kadar yoğun bir şekilde kendini yere atması yaşamın olağan akışıyla uyumlu değil. VAR yanlış bir şekilde müdahale ediyor ve hakemi çağırıyor. Bu çok net olarak söylemiyorum, hakemin açık ve bariz bir hatası. VAR'ın müdahale etmesi gereken açık ve bariz bir hata değil."

Hugh Dallas: "Hakemler çoğu zaman hata yaptığında pozisyonlarının yanlış olmasından kaynaklanıyor. Abdülkadir, sen elit hakeme yakışır şekilde çok iyi noktadan görüyorsun pozisyonu. Sadece şunu sormak istiyorum sana, lütfen bana sahada ne gördüğünü, VAR'da ne gördüğünü ve arada 'Vay ben nasıl ben büyük bir hata yapmışım?' dediğini ve karar değiştirdiğini söyle?"

Abdülkadir Bitigen: "Burada yerim çok iyiydi. Top bir anda defanstan önünce ikili mücadele meydana geldi, 11 numaralı oyuncu önümü kapattı, kontak noktasını göremedim. Akabinde göremediğimi VAR hakemine söyledim. Kendisi de pozisyonu incelemeye başladı. Ardından temas gördüğünü, ATP'ye baktıktan sonra ekrana davet edeceğini söyledi. ATP'ye gittikten sonra bana temas noktasını gösterdi. Yavaş çekimde öncelikle hücum oyuncusunun topla oynadığını, akabinde mavili oyuncunun hamle yaptığı ayağının geç müdahale olarak rakibine temas ettiğini gösterdi. Sonra bunu normal hızdan seyrettirdi. Ben emin olabilmek için topa kimin dokunduğundan, yakın çekim istedim. Topla hücum oyuncusu oynuyordu, akabinde diğer ayağını sallayan oyuncunun temasını gösterdi. Bundan sonra kararımı penaltı olarak verdim."

Hugh Dallas: "Abdülkadir, 1 hafta sonra hala bunun faul olduğunu düşünüyor musun?"

Abdülkadir Bitigen: "Basit bir temas olduğunu düşünüyorum."

Hugh Dallas: "Penaltı olduğunu düşünüyor musun?"

Abdülkadir Bitigen: "Basit bir temas, penaltı olduğunu düşünmüyorum."

Hugh Dallas: "Özgür harika bir sezon geçirdin, müdahalelerin oldukça azdı, 3 civarındaydı. Niye bu kadar basit bir temastan, bunun altı defalarca çizildi basit temaslara penaltı çalınmayacak diye, niye çağırdın ve hakemi inanılmaz büyük bir baskı altında kalmak durumunda bıraktın?"

Özgür Yankaya: "Kısacası hata yaptım. Hakem görmediğini söyleyince inceledim, daha sonra beklentiye baktım, itiraz eden oyuncular vardı, teması gördüm. O anda odada bunun penaltı olduğunu düşündüm."

Hugh Dallas: "Kameranı açabilir misin Özgürcüğüm?"

Özgür Yankaya: "Şu an havaalanındayım."

Hugh Dallas: "Oyuncuların temaslarına, hareketlerine bakınca onların işi abartmak ve penaltı kazanmak. Size defalarca hücuma değil defans oyuncusunun eylemine bakın demiştik. Adam penaltı kazanmak için hafif teması çok daha büyük göstererek, abartarak bir beklenti oluşturuyor."

Özgür Yankaya: "Yanlış anlaşılmasın, sadece beklentiye göre yaptığımı söylemiyorum. O andaki ruh halimi hatırlamaya çalışıyorum. Neden yaptığımı sorguluyorum, hala da devam ediyor. Neden yaptığımı sorguluyorum. Hatırladıklarımdan bahsetmeye çalışıyorum. Mesela aklımda kalan bir şey daha var, yeni aklıma geldi, mesela bir şey vardı. Şimdi Hugh kızabilir ama. Her pozisyon özelinde ayrıdır, UEFA kliplerindeki örneklerle bağdaştırarak bazen hata yapabiliyoruz. Çoğu zaman doğru müdahale yapıyoruz ya da yapmıyoruz ama böyle de olabiliyor. Benim aklımda da bir pozisyon vardı. Onla çok bağdaştırdım. Bizim milli takımın maçıydı, oyuncu abartarak can havliyle kendini atmıştı. Buna benzer bir temas vardı. İzlemişlerdir. Baya bir benziyor pozisyon. Beklenti değil, sadece başlı başına beklenti değil. İkincil faktör bu. Doğru anlaşılsın diye söylüyorum."

Abdülkadir Bitigen: "Özgür Ağabey'in beni çağırmasını anlıyorum. Teması göremediğimi söyledim. Ceza alanı içinde gerçekleşen bir temas var. Sahada penaltı beklentisi var. Ben de görememişim. Bundan dolayı Özgür Ağabey beni davet etti. VAR odasında olan biri olarak çok iyi anlıyorum. Hücum oyuncusunun abartmasına mı bakacağız, defans oyuncusunun yaptığı müdahaleye mi bakacağız? Hücum oyuncuları her defasında abartıyor. Onu biliyoruz. Asıl önemli olan ayak seviyesindeki müdahale olmuyor mu? Bunu sormak istiyorum."

Hugh Dallas: "Basit penaltı vermiyoruz. Ufak bir temas dahi olsa basit penaltı vermiyoruz."Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır





