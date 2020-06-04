MHK yeni hakem kararlarını açıkladı!

Merkez Hakem Kurulu 12 Haziran'da başlayacak olan ligler için alınan yeni kararları açıkladı.

İŞTE MERKES HAKEM KURULU'NDAN YAPILAN AÇIKLAMA

Bilindiği üzere, Covid-19 salgını nedeniyle ertelenen 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu, 12 Haziran 2020 Cuma günü başlayacak. Bu bağlamda Üst Klasman Hakemlerimiz de 5 Haziran 2020 Cuma gününden itibaren TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.

Bu hazırlık kampında yapılacak çalışmalarla, hakemlerimizin; uzaktan eğitim ve bireysel antrenmanlarını sürdürdüğü üç aya yaklaşan bu zor sürecin ardından, sezonun geri kalanına, fiziksel, mental ve teknik olarak hazır halde girmeleri amaçlanmaktadır. Kampa katılacak tüm hakemlerimizin hem giriş hem de maçlardan önceki Covid-19 testleri düzenli olarak yapılacaktır. Üst Klasman Yardımcı Hakemlerimiz kampa katılmayacak olup, müsabaka görevleri öncesi, müsabakaların dördüncü hakemleri ile birlikte, düzenli olarak Covid-19 testleri yapılacaktır.

Ayrıca sezonun geri kalanı için aşağıdaki hususları da kamuoyunun bilgisine sunarız.